В мережі опублікували перше фото флагманського смартфона Redmi Pro 2: деталі

Мережеві джерела опублікували нову порцію інформації щодо флагманського смартфона Redmi Pro 2. Раніше інтернетом вже ширилась інформація про те, що новинка отримає топовий цьогорічний процесор Snapdragon 855.

Характеристики. Як повідомляє GSMArena, екран смартфона буде повністю безрамковий – для нього не передбачено наявність вирізу або отворів. Стверджується, що новинка отримає фронтальну камеру у вигляді висувного модуля-перископа.

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До складу основної тильної камери увійде 48-мегапіксельний сенсор. Ця камера, як можна бачити на опублікованому рендері, буде виконана у вигляді потрійного блоку. Швидше за все, смартфон отримає не менше 6 ГБ оперативної пам'яті і флеш-накопичувач місткістю від 64 ГБ.



Redmi Pro 2 отримає висувну камеру

Нагадаємо, генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь був помічений з поки не представленими офіційно смартфонами. З чуток, одним з них як раз і є апарат Redmi на платформі Snapdragon 855.

Дата анонсу. Презентація моделі Redmi Pro 2 може відбутися в третьому або четвертому кварталі нинішнього року.

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