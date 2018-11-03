В мережі з’явились фото смартфона Xiaomi Mi Note 4

Ще до офіційної презентації нового смартфона Xiaomi Mi Note 4, в мережі з’явились фото. Ці кадри дають змогу побачити деякі характеристики майбутньої новинки.

Цю інформацію передає Igeekphone.

Як можна побачити із знімків, інженери обладнали смартфон потрійною основною камерою та фронтальною, яку розмістять у вирізі вгорі екрану. На задній панелі також буде сканер відбитків пальців.

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Крім того, за чутками Xiaomi Mi Note 4 отримає чіпсет Snapdragon 710. Ємність акумулятора буде становити 5000 мАГ.

Згідно із витоками, стартова ціна почнеться з позначки близько 285 доларів (майже 8 тисяч гривень).

Xiaomi Mi Note 4 отримає невеликий виріз

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