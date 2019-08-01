В NASA придумали, як доправити на Землю шматочки Марсу

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Вчені зможуть доправити на Землю шматочки Марсу
Вчені зможуть доправити на Землю шматочки Марсу

Вчені з NASA із фахівцями Європейського космічного агентства (ESA) розробили план, який допоможе доставити на Землю зразки ґрунту з Марсу. Шматки Червоної планети можуть опинитися у нас у 2031 році.

Як пише Space.com, запуск апарату "Марс-2020" заплановано на липень наступного року. Він має виконати посадку в кратері Йезеро в 2021 році.

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Завдання місії. Основне завдання апарату, як вже можна здогадатись, буріння ґрунту та збір зразків. Далі він має заповнити 38 спеціальних туб марсіанським ґрунтом.

Наступний етап – прибуття на Марс ще одного апарату NASA. Це відбудеться у 2021 році. Цей апарат має знайти пробірки та доставити їх на посадочну платформу. Після чого їх помістять у спеціальну ракету, яка виведе їх на орбіту, де буде апарат ESA. Там їх загерметизують і доправлять на Землю.

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Для чого потрібно. Марсіанський ґрунт дасть змогу вченим вивчити його значно ретельніше, ніж це роблять ровери.

Це дасть змогу дослідникам зрозуміти історію Марсу з біологічної точки зору. Вони отримають шанс знайти ознаки життя (якщо воно є на Червоній планеті).

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Теги: Новини Техно Техно NASA Марс Космос
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