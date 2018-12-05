В Швеції створили першого в світі соціального робота: що він вміє

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В Швеції створили першого в світі соціального робота
В Швеції створили першого в світі соціального робота / Furhat Robotics

Стартап Furhat Robotics із Стокгольма створив робота для навчання співробітників. Розробка, приміром, допоможе навчитися спілкуватися із незадоволеними клієнтами та повідомляти їм неприємні новини.

Про це йдеться но офіційному сайті Furhat Robotics.

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Furhat – це роботизована голова, в яку вбудовані ширококутна камера, стереодинаміки і мікрофони. На робота можна надягати різні маски, які зроблять його жінкою, чоловіком, дитиною і навіть собакою.

Furhat
Роботу Furhat можна змінювати "лице", а разом із ним і характер

Соціальний робот Furhat – дивіться відео

 

При зміні "особи" характер Furhat теж буде змінюватися. Робот може говорити, слухати, підтримувати зоровий контакт і навіть розуміти емоції людини.

Соціальне моделювання – дуже цікавий спосіб використання робота, коли він грає якусь роль, щоб навчити людей краще справлятися з певним завданням,
– зазначив гендиректор Furhat Robotics Самер Аль Мубайд.

До слова, партнер компанії – нідерландський банк Rabobank – використовує Furhat для навчання співробітників правильно повідомляти погані новини клієнтам. Також робот, наприклад, може допомогти підготуватися до співбесіди.

Робот Furhat тренує співробітників – дивіться відео

 

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Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка Стартап Швеція
Джерело: Техно
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