В Україну приїде творець популярних ігор DOOM, Quake та Wolfenstein 3D

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В Україну приїде Джон Ромеро
В Україну приїде Джон Ромеро / Фото/ організатори

У рамках щорічного фестивалю Comic Con Ukraine 2019, що відбуватиметься 21-22 вересня у Києві, в Україну приїде батько 3D-шутерів та творець таких ігрових хітів як Wolfenstein 3D, Doom та Quake Джон Ромеро.

Учасники Comic Con зможуть не лише послухати лекцію і взяти автограф Джона Ромеро, а й зіграти разом з ним у його творіння - Doom.

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До слова, окрім Джона Ромеро організатори повідомили про приїзд голлівудського актора та зірки фільму «Мачете» - Денні Трехо.

Варто зазначити, що це уже не вперше завдяки українським гік-фестивалям до України приїжджають зірки світового масштабу. Минулого року столицю відвідали голлівудський актор Джон Ріс-Девіс ("Володар перснів", "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", "Загублений світ", "Зоряний шлях: Вояджер" та інші) та зірки популярної відеогри "Detroit: Become Human" Брайан Декарт та Амелія Роуз Блер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цей чоловік створив справжнісіньке пекло і переніс його прямо на екрани наших комп'ютерів. А потім дав у руки віртуальну рушницю, щоби смалити по пикам потойбічних покручів! ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ Готові до зустрічі з ним? Бо вже за місяц легендарний Джон Ромеро, батько комп'ютерних шутерів і творець оригінального Doom, буде в Києві на Comic Con Ukraine 2019! ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ Джон записав для вас коротке відеозвернення, після якого ваша рука сама потягнеться до посилання на квитки! До речі, воно є в описі нашого профілю. ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ️ Нагадуємо, про початок продажу квитків на фото- і автограф-сесії ми повідомимо вже незабаром! ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ #CCU2019_starguests #ComicConUkraine #ComicConUkraine2019 #CCU #CCU2019

Допис, поширений Comic Con Ukraine (@comicconukraine)

Що відомо про Джона Ромеро? Джон Ромеро – видатний геймдизайнер, інженер та програміст, який заклав основи жанру "шутер" від першої особи, розробивши такі культові відеоігри, як Wolfenstein 3D, Doom та Quake.

Він також є засновником компанії Id Software, а його методи розробки стрілялок від першої особи актуальні до сьогодні та використовуються сучасними студіями.

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Теги: Новини Києва Новини Техно Техно Ігри
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