Великий розмір та незвичайний дизайн: у мережі з'явилося перше фото Sony PlayStation 5

Фото версії консолі Sony PlayStation 5 для розробників опублікували у Twitter 30 листопада. Раніше можна було переглянути лише ескізи консолі, які "витекли" у мережу ще в серпні.

Окрім консолі на фото можна також виявити ґеймпади від Sony. Журналісти припускають, що це можуть бути контролери DualShock 5, патентні креслення яких також виявилися у мережі у листопаді.

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Користувачі звернули увагу на великий розмір і незвичайний дизайн консолі. Журналіст видання The Verge зазначив, що така форма потрібна для охолодження і підвищеної стійкості до навантажень під час випробувань консолі розробниками.

Зазначимо, що ймовірно на фото зображені саме версії консолі для розробників, а це означає, що її фінальний вигляд може суттєво відрізнятися від того, що ми бачимо на фото.

Dev kit Sony PlayStation 5

Коли випустять консоль

За словами генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, реліз Sony PlayStation 5 відбудеться в четвертому кварталі 2020 року.

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