Режисер показав можливості відеозйомки Xiaomi Mi10 Pro

В мережі з'явилося відео, яке зняли на камеру нового флагманського смартфона Xiaomi Mi10 Pro. Пристрій потрапив до рук режисера та фотографа Луїса Гуанзону, який зняв на смартфон короткометражний фільм в роздільній здатності 4К.

Деталі зйомки

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Щоб протестувати можливості основної камери пристрою, режисер знімав відео в різних умовах освітленості, включаючи станцію метрополітену. Це дало йому змогу детально оцінити роботу сенсорів ґаджета.

Варто відзначити, що зйомка, ймовірно, проводилася з використанням штативів та іншого обладнання, тому якість картинки може дещо відрізнятися від повсякденного користувацького досвіду під час запису відео на смартфон. Крім того, отриманий ролик був стиснутий алгоритмами YouTube при публікації.

Як знімає камера Xiaomi Mi10 Pro – дивіться відео

Характеристики та особливості камери

Зауважимо, камера Xiaomi Mi 10 Pro складається з чотирьох датчиків, включаючи основний з роздільною здатністю 108 Мп, 8-мегапіксельний з телеоб'єктивом, портретний модуль на 12 Мп з функцією оптичного зуму і допоміжний сенсор на 20 Мп з ширококутною оптикою.

Флагман також підтримує особливий режим зйомки "Збереження портрета". При його активації штучний інтелект відстежує людину в кадрі, залишаючи її в кольорі, а іншу частину картинки робить чорно-білою.

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