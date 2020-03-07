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Відома кіберспортсменка з Бразилії отримала 116 років в'язниці

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Шаен Вікторіо / tvefamosos

Бразильську стрімерку та професійну кіберспортсменку з CS: GO Шаен shAy Вікторіо засудили до 116 років в'язниці. За словами звинувачення, дівчина причетна до розкрадання чужого майна через інтернет-магазин. Шаен не визнає свою причетність до обману і звинувачує в злочині свого колишнього чоловіка.

Стрімерка ще може подати апеляцію, чим вона і збирається зайнятися. У разі, якщо термін все ж таки приведуть у виконання, Шаен доведеться відсидіти 40 років, повідомляє бразильське видання UOL.

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Деталі справи

Згідно з бразильським законодавством, максимальний термін, який особа може фактично відсидіти за один злочин, становить 40 років.

У період з 2013 по 2017 роки інтернет-магазин, заснований shAy та її колишнім чоловіком, обманював клієнтів. Люди віддавали гроші за товари, які вони надалі просто не отримували. Згідно з даними, від шахрайства постраждало 118 осіб.


Шаен Вікторіо відкидає всі звинувачення у причетності до обману

У Instagram-сторіз стрімерка написала, що її колишній чоловік визнав провину і взяв на себе "100% відповідальності". Зараз Шаен скаржиться на наклеп в інтернеті і називає вирок нелюдським і антигуманним. 

Вікторіо виступала на професійній сцені Counter-Strike цілих 11 років – ще з часів CS 1.6. Після завершення кар'єри дівчина пішла на стрімінговий майданчик Twitch. За свою кіберспортивну кар'єру shAy отримала три титули жіночої ліги GamersClub і вважалася однією з кращих гравців жіночої сцени Counter-Strike.

Що відомо про Counter-Strike: Global Offensive?Це одна з найпопулярніших комп'ютерних ігор сучасності, в якій гравець бере участь в подіях від першої особи. CS:GO – розрахована на багато користувачів і командна гра, де учасники змагаються один з одним, розподілившись на дві команди: терористів і спецназ. Гра передбачає кілька сценаріїв: розмінування бомби і порятунок заручника.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ігри Кіберспорт
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