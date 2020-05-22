Викрили сайт, що збирав та поширював особисті дані українців

Правоохоронці викрили жителя Київської області, що за допомогою сайту збирав і поширював персональні дані українців. Поліція вже порушила справу.

Як це працювало

У пресслужбі Офісу Генпрокурора розповіли, що чоловік створив спеціальну форму, в якій користувачам потрібно було зареєструватись, щоб отримати деяку інформацію.

До теми У Telegram виявлені боти, які торгують персональними даними українців

Після цього розробник сайту отримував доступ до персональних даних користувачів.

Наразі підозрюваному загрожує від 3 до 6 років тюрми.

Витік даних українців

Нещодавно відбувся гучний скандал, що стосувався витоку мільйонів персональних даних українців. Спеціальний чат-бот UA Baza у Telegram мав дані із 26 мільйонами посвідчень водія, а також паролі до пошти та соцмереж українців.

Спочатку у витоку запідозрили сервіс Дія, однак, поліція не встановила зв’язку зі скандалом та витоком даних. Кіберполіція припинила діяльність бота того ж дня. Однак, вже наступного його розробники повідомили, що бот знову працює, щоправда, за іншою адресою. Станом на 22 травня, цей новий бот досі функціонує.