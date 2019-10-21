Власники iPhone більше не зможуть використовувати баг в Google Photos

Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що власники iPhone можуть зберігати в Google Photos будь-яку кількість нестиснених знімків. Такої щедрості не пропонують навіть власникам новеньких смартфонів Pixel 4 і представники пошуковика поспішили прокоментувати ситуацію.

Що сталося? Сервіс дійсно відкритий для необмеженої кількості фото та відео з iPhone, але їх якість навмисно змінюється в гіршу сторону, повідомляє ubergizmo.

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Якщо більшість власників смартфонів це влаштовує, то ентузіастам, які зберігають знімки в RAW та інших форматах без стиснення, такий варіант не дуже сподобається.

В Google назвали збереження знімків з пристроїв Apple в вихідній якості "багом" і повідомили, що працюють над його усуненням. Ймовірно, тим, хто вже скористався цією лазівкою, доведеться зберігати штучно погіршені сервісом фотографії або платити за безлімітний віртуальний диск.

Хто ще отримав доступ до збереження нестиснених фото? Раніше необмежений простір під файли пропонували власникам гаджетів серії Google Pixel, але потім терміни зберігання були скорочені, а для Google Pixel 4 і Pixel 4 XL розміщення в Google Photos кадрів без стиснення не передбачено зовсім.

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