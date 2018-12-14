Власники смартфонів OnePlus 6 і OnePlus 6T можуть "перетворити" свої пристрої на Xiaomi

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Розробнику вдалося перенести оболонку MIUI 10 на смартфони OnePlus 6 і OnePlus 6T
Розробнику вдалося перенести оболонку MIUI 10 на смартфони OnePlus 6 і OnePlus 6T / Соцмережі

У мережі з’явився порт фірмової прошивки від Xiaomi – MIUI 10 для смартфонів OnePlus 6 і OnePlus 6T. Створив її учасник форуму XDA-Developers під ніком ProtoDeVNan0. Водночас програмне забезпечення отримало номер збірки 8.11.23 та є заснованим на операційній системі Android 9 Pie.

Як повідомляється безпосередньо на самому ресурсі XDA, це поки лише перша версія, відтак має вона деякі недоліки, але їх обіцяють виправити у майбутніх оновленнях.

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Xiaomi MIUI 10, OnePlus 6, OnePlus 6T, прошивка, смартфони, ОС, Android
Прошивку MIUI 10 для смартфонів OnePlus 6 і OnePlus 6T створив учасник форуму XDA-Developers під ніком ProtoDeVNan0

Xiaomi MIUI 10, OnePlus 6, OnePlus 6T, прошивка, смартфони, ОС, Android
Оболонка отримала номер збірки 8.11.23 та є заснованою на Android 9 Pie

Загалом же оболонка працює стабільно та у ній є присутніми всі основні нововведення MIUI 10. Наприклад, фірмовий інтерфейс системи, навігаційні жести управління, вбудований штучний інтелект тощо.

Xiaomi MIUI 10, OnePlus 6, OnePlus 6T, прошивка, смартфони, ОС, Android
Прошивка має певні недоліки, однак загалом працює стабільно 

Додамо, що встановити її на свої пристрої можуть усі охочі. Для цього слід завантажити вихідні файли за посиланням, однак перед цим не буде зайвим зробити резервне копіювання.

Xiaomi MIUI 10, OnePlus 6, OnePlus 6T, прошивка, смартфони, ОС, Android
ROM MIUI 10 для OnePlus 6 і OnePlus 6T є у вільному доступі

Xiaomi MIUI 10, OnePlus 6, OnePlus 6T, прошивка, смартфони, ОС, Android
Оболонка має всі основні нововведення прошивки від Xiaomi – MIUI 10

До слова, нещодавно стало відомо про про 21 модель смартфонів Xiaomi, які під час другої хвилі розповсюдження отримають стабільну прошивку MIUI 10.

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Теги: Техно Смартфони Інформаційні технології Xiaomi OnePlus Android
Джерело: Техно
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