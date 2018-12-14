Власники смартфонів OnePlus 6 і OnePlus 6T можуть "перетворити" свої пристрої на Xiaomi

У мережі з’явився порт фірмової прошивки від Xiaomi – MIUI 10 для смартфонів OnePlus 6 і OnePlus 6T. Створив її учасник форуму XDA-Developers під ніком ProtoDeVNan0. Водночас програмне забезпечення отримало номер збірки 8.11.23 та є заснованим на операційній системі Android 9 Pie.

Як повідомляється безпосередньо на самому ресурсі XDA, це поки лише перша версія, відтак має вона деякі недоліки, але їх обіцяють виправити у майбутніх оновленнях.

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Прошивку MIUI 10 для смартфонів OnePlus 6 і OnePlus 6T створив учасник форуму XDA-Developers під ніком ProtoDeVNan0



Оболонка отримала номер збірки 8.11.23 та є заснованою на Android 9 Pie

Загалом же оболонка працює стабільно та у ній є присутніми всі основні нововведення MIUI 10. Наприклад, фірмовий інтерфейс системи, навігаційні жести управління, вбудований штучний інтелект тощо.



Прошивка має певні недоліки, однак загалом працює стабільно

Додамо, що встановити її на свої пристрої можуть усі охочі. Для цього слід завантажити вихідні файли за посиланням, однак перед цим не буде зайвим зробити резервне копіювання.



ROM MIUI 10 для OnePlus 6 і OnePlus 6T є у вільному доступі



Оболонка має всі основні нововведення прошивки від Xiaomi – MIUI 10

До слова, нещодавно стало відомо про про 21 модель смартфонів Xiaomi, які під час другої хвилі розповсюдження отримають стабільну прошивку MIUI 10.

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