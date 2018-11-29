Xiaomi готує роутер зі слотом для SIM-карти
Китайська компанія Xiaomi працює над створенням свого нового роутера. Про це свідчать його фото, які просочились в мережу.
Пише gizchina.
При цьому, знімок оприлюднило не джерело, а віце-президент Xiaomi Ecological Chain Танг Му.
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Він також повідомив, що пристрій зараз на стадії тестування, тож його можуть представити ще в цьому році.
Цікаво, що новий роутер буде оснащений слотом для SIM-карти. Також на фото видно, що девайс має три антени і два роз'єми LAN.
Новий роутер від Xiaomi
Таке рішення є цілком логічним, адже в багатьох країнах світу швидкість мобільного інтернету стала вищою, ніж по Wi-Fi.
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