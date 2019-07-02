Молодіжний смартфон Xiaomi CC9 представили офіційно: характеристики і ціна

Китайська компанія Xiaomi офіційно представила свій новий смартфон Xiaomi CC9. Новинка орієнтована на молоду аудиторію. Зокрема, для якісних селфі смартфон отримав потужну фронтальну камеру на 32 Мп.

Характеристики Xiaomi Mi CC9. Цей смартфон оснащений процесором Snapdragon 710, що працює у парі з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ чи 128 ГБ пам'яті.

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Він отримав OLED-дисплей з діагоналлю 6,39-дюйма. Фронтальну камеру розмістили у краплеподібному вирізі.

Mi CC9 отримав акумулятор ємністю 4030 мАг з зарядкою 18 Вт. Також він зберіг 3,5-міліметровий порт для навушників. Також виробник додав модуль для безконтактної оплати NFC.

Камери. Роздільна здатність селфі-камери становить 32 Мп з діафрагмою f/1,6. Основна камера складається з трьох модулів: Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп; 8-мегапіксельна ширококутна камера та 2-мегапіксельний датчик глибини.

Поки невідомо, коли новинка надійде у продаж

Ціна

Xiaomi Mi CC 9 з оперативною пам’яттю 6 ГБ та 64 ГБ флеш-сховища оцінений у 1799 юанів (262 долари або 6 800 гривень); Модифікація із 6 ГБ оперативної та 128ГБ вбудованої пам’яті коштує 1999 юанів (291 долар або 7600 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi CC 9 Дисплей Діагональ: 6,4 дюйма

Тип: AMOLED

Роздільна здатність: HD+

Процесор Snapdragon 710

Snapdragon 710 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 48 + 8 + 2 Мп

​Фронтальна: 32 Мп

Основна: 48 + 8 + 2 Мп ​Фронтальна: 32 Мп Акумулятор 4 030 мАг

4 030 мАг Операційна система Android Pie

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Характеристики Xiaomi CC9e. Молодша версія серії багато в чому схожа на топову версію. Щоправда, він працює на процесорі Snapdragon 665. AMOLED-дисплей отримав діагональ 6 дюймів.

Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп

При цьому модуля NFC тут немає. Камери та батарея аналогічні, як і в старшій версії.

Ціна

Xiaomi CC9e з пам’яттю 4 + 64 ГБ становить 189 доларів (4 900 гривень); Модифікація з 6 ГБ + 64 ГБ пам'яті коштує 203 долари (5 300 гривень); Версія з 6 ГБ + 128 ГБ пам’яті оцінена у 233 долари (6 тисяч гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi CC9e Дисплей Діагональ: 6 дюйма

Тип: AMOLED

Роздільна здатність: HD+

Діагональ: 6 дюйма Тип: AMOLED Роздільна здатність: HD+ Процесор Snapdragon 665

Snapdragon 665 Пам'ять Оперативна: 4/6 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 4/6 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 48 + 8 + 2 Мп

​Фронтальна: 32 Мп

Основна: 48 + 8 + 2 Мп ​Фронтальна: 32 Мп Акумулятор 4 030 мАг

4 030 мАг Операційна системаAndroid Pie

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