Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною

209 Читать новость на русском
Xiaomi Mi Play: огляд, характеристики, ціна
Xiaomi Mi Play: огляд, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

На спеціальному заході, який провели 24 грудня у Китаї, компанія Xiaomi представила бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play, який орієнтований на молодь. Новинка отримала 8-ядерний процесор, подвійну основну камеру та низьку ціну.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24

Xiaomi Mi Play обладнаний дисплеєм з діагоналлю 5,84 дюйма та роздільною здатністю Full HD +. Окрім того, екран прикритий захисним склом Gorilla Glass. "Серцем" новинки став 8-ядерний процесор MediaTek Helio P35 з тактовою частотою 2,3 ГГц, що працює за підтримки 4 ГБ оперативної пам'яті.

Xiaomi Mi Play
Xiaomi Mi Play представили офіційно

Xiaomi Mi Play став першим пристроєм на базі найновішої однокристальної платформи MediaTek з підтримкою технології динамічного прискорення центрального і графічного процесорів. Обсяг вбудованого сховища склав 64 ГБ, підтримується установка карт пам'яті microSD до 256 ГБ.

Xiaomi Mi Play
Xiaomi Mi Play надійде у продаж в Китаї 25 грудня

Ґаджет обладнали подвійною основною камерою з роздільною здатністю сенсорів 12 і 2 Мп. Підтримка функцій штучного інтелекту розширює фотоможливості Xiaomi Mi Play завдяки технології усунення шуму на знімках, автоматично активується HDR і розумний портретний режим з ефектом боке. Селфі-камера на 8 Мп розмістилася в каплевидному вирізі по центру верхньої кромки екрану.

Читайте також: Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24

Працює апарат від акумулятора ємністю 3000 міліампер годин і поставляється з попередньо встановленою операційною системою Android 8.1 Oreo. Зарядка і підключення до ПК здійснюються за допомогою гнізда micro-USB. За розблокування пристрою відповідає сканер відбитків пальців, розташований на задній панелі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Play

  • ДисплейДіагональ: 5,84 дюйма
    Роздільна здатність: 2280 x 1080 пікселів
  • ПроцесорMediaTek Helio P35
  • ВідеопроцесорPowerVR GE8320
  • Пам'ятьОперативна: 4 ГБ 
    Вбудована: 64 ГБ 
  • КамераОсновна: 12 Мп + 2 Мп
  • Фронтальна: 8 Мп
  • Акумулятор3 000 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

 

Продажі Xiaomi Mi Play на території Китаю стартують 25 грудня в червоному, синьому і чорному кольорах корпусу. Ціна представленої модифікації з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті складе 156 доларів (близько 4 300 гривень).

Xiaomi Mi Play/
Xiaomi Mi Play отримав краплевидний виріз під фронтальну камеру

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Китай Ціни Огляди Xiaomi
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
23 грудня 20:08 Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
4261
Найзахопливіші ігри 2018 року
22 грудня 20:03 Найзахопливіші ігри 2018 року
Михайло Года 1360
Lenovo представила в Україні ноутбук із двома дисплеями – Yoga Book C930
20 грудня 15:06 Lenovo представила в Україні ноутбук із двома дисплеями – Yoga Book C930
656
Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
18 грудня 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
3037
Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна
18 грудня 19:06 Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна
1809
Lenovo Z5 Pro GT: перший смартфон із процесором Snapdragon 855 та рекордною оперативкою
18 грудня 15:08 Lenovo Z5 Pro GT: перший смартфон із процесором Snapdragon 855 та рекордною оперативкою
1590
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук