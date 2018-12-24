Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною

На спеціальному заході, який провели 24 грудня у Китаї, компанія Xiaomi представила бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play, який орієнтований на молодь. Новинка отримала 8-ядерний процесор, подвійну основну камеру та низьку ціну.

Про це повідомляє 4PDA.

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Xiaomi Mi Play обладнаний дисплеєм з діагоналлю 5,84 дюйма та роздільною здатністю Full HD +. Окрім того, екран прикритий захисним склом Gorilla Glass. "Серцем" новинки став 8-ядерний процесор MediaTek Helio P35 з тактовою частотою 2,3 ГГц, що працює за підтримки 4 ГБ оперативної пам'яті.



Xiaomi Mi Play представили офіційно

Xiaomi Mi Play став першим пристроєм на базі найновішої однокристальної платформи MediaTek з підтримкою технології динамічного прискорення центрального і графічного процесорів. Обсяг вбудованого сховища склав 64 ГБ, підтримується установка карт пам'яті microSD до 256 ГБ.



Xiaomi Mi Play надійде у продаж в Китаї 25 грудня

Ґаджет обладнали подвійною основною камерою з роздільною здатністю сенсорів 12 і 2 Мп. Підтримка функцій штучного інтелекту розширює фотоможливості Xiaomi Mi Play завдяки технології усунення шуму на знімках, автоматично активується HDR і розумний портретний режим з ефектом боке. Селфі-камера на 8 Мп розмістилася в каплевидному вирізі по центру верхньої кромки екрану.

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Працює апарат від акумулятора ємністю 3000 міліампер годин і поставляється з попередньо встановленою операційною системою Android 8.1 Oreo. Зарядка і підключення до ПК здійснюються за допомогою гнізда micro-USB. За розблокування пристрою відповідає сканер відбитків пальців, розташований на задній панелі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Play Дисплей Діагональ: 5,84 дюйма

Роздільна здатність: 2280 x 1080 пікселів

Діагональ: 5,84 дюйма Роздільна здатність: 2280 x 1080 пікселів Процесор MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 Відеопроцесор PowerVR GE8320

PowerVR GE8320 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 2 Мп

Фронтальна: 8 Мп

Акумулятор 3 000 мАг

3 000 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

Продажі Xiaomi Mi Play на території Китаю стартують 25 грудня в червоному, синьому і чорному кольорах корпусу. Ціна представленої модифікації з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті складе 156 доларів (близько 4 300 гривень).

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Xiaomi Mi Play отримав краплевидний виріз під фронтальну камеру

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