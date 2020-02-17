Xiaomi представила машинку для видалення катишків з одягу
Компанія Xiaomi випустила новий цікавий девайс Lofans Hair Ball Trimmer. Новинка призначена для видалення катишків з поверхні одягу.
Що відомо про пристрій
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Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer отримав компактні габарити курпуса: 77 × 77 × 67 міліметрів та важить всього 125 грамів.
Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer отримав компактний розмір
Машинка працює за принципом сіткової електричної бритви: у ній встановлено 8 лопатей, швидкість яких досягає 7 тисяч обертів на хвилину.
Використовувати Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer можна для будь-яких типів тканини: від синтетики до вовни.
Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer зручний у використанні
Інформації про ємність акумулятора немає, але за словами виробника, ґаджет пропрацює 40 хвилин. Заряджається він через порт USB-C.
Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer вже можна придбати
Ціна
Новинку вже можна придбати на сайті AliExpress. Ціна Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer – 11 доларів (близько 270 гривень).
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