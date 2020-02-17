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Xiaomi представила машинку для видалення катишків з одягу

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Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer / AliExpress

Компанія Xiaomi випустила новий цікавий девайс Lofans Hair Ball Trimmer. Новинка призначена для видалення катишків з поверхні одягу.

Що відомо про пристрій

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Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer отримав компактні габарити курпуса: 77 × 77 × 67 міліметрів та важить всього 125 грамів.


Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer отримав компактний розмір

Машинка працює за принципом сіткової електричної бритви: у ній встановлено 8 лопатей, швидкість яких досягає 7 тисяч обертів на хвилину.

Використовувати Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer можна для будь-яких типів тканини: від синтетики до вовни.


Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer зручний у використанні

Інформації про ємність акумулятора немає, але за словами виробника, ґаджет пропрацює 40 хвилин. Заряджається він через порт USB-C.


Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer вже можна придбати

Ціна

Новинку вже можна придбати на сайті AliExpress. Ціна Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer – 11 доларів (близько 270 гривень).

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Ціни Новини Техно Техно Xiaomi Побутова техніка
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