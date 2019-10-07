Xiaomi представила стильний термос з функцією підігріву

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Електротермос Yunmi Travel
Електротермос Yunmi Travel / gizmochina.com

Компанія Xiaomi представила стильний електротермос Yunmi Travel. Новинку традиційно для виробника розмістили на краудфандинговій платформі Youpin, яка належить Xiaomi, для спільного збору коштів.

Як передає Gizmochina, Yunmi Travel не тільки добре зберігає вміст, але й має функцію підігріву.

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Обсяг термоса складає 400 мл. У нижній частині є вилка для підключення до мережі. Запустити програму підігріву можна за допомогою сенсорної кнопки. Процес триває приблизно 6-8 хвилин.

Yunmi Travel

Yunmi Travel отримав стильний дизайн

Термос здатний тримати максимальну температуру приблизно півтори години, після чого вона впаде до 50 градусів, на такій температурі він триматиме вміст близько 12 годин.

Термос виконаний з нержавіючої сталі марки AISI 304. Його вага складає пів кілограма.

Yunmi Travel

Термос надійде у продаж наприкінці жовтня

Ціна. Заявлена вартість Yunmi Travel складає 99 юанів (це 14 доларів або 350 гривень). Перші поставки девайсів мають стартувати 29 жовтня.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
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