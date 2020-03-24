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Xiaomi представила телевізор Redmi Max 98 з діагоналлю 98 дюймів

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Телевізор-гігант Redmi Max 98 / ixbt.com

Компанія Xiaomi провела провела велику прес-конференцію, під час якої представила низку продуктів під брендом Redmi. Зокрема, компанія показала новий недорогий флагман Redmi K30 Pro, а також новий телевізор Redmi Max 98.

Це величезний телевізор з екраном діагоналлю 98 дюймів.

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Характеристики

Redmi Max 98 оснащений панеллю з роздільною здатністю 4K (3840×2160 пікселів), яка характеризується 85-процентним охопленням колірного простору NTSC.

Працює цей телевізор-велетень на базі нової однокристальної системи, яка виробляється з використанням 12-нанометрового технологічного процесу. Він працює у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті та графічним прискорювачем Mali-G31 MP2. Вбудований накопичувач тут на 64 ГБ.

Телевізор оснащений стереодинаміками, трьома роз'єми HDMI, двома USB, а також AV, DTMB, Ethernet та S/PDIF. Працює пристрій під управлінням фірмової системи PatchWall.

Ціна

Redmi Max 98 оцінений у 2825 доларів (76 200 гривень). Новий телевізор Redmi надійде в продаж у найближчі дні.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Побутова техніка Redmi Xiaomi
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