Xiaomi представила телевізор Redmi Max 98 з діагоналлю 98 дюймів

Компанія Xiaomi провела провела велику прес-конференцію, під час якої представила низку продуктів під брендом Redmi. Зокрема, компанія показала новий недорогий флагман Redmi K30 Pro, а також новий телевізор Redmi Max 98.

Це величезний телевізор з екраном діагоналлю 98 дюймів.

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Характеристики

Redmi Max 98 оснащений панеллю з роздільною здатністю 4K (3840×2160 пікселів), яка характеризується 85-процентним охопленням колірного простору NTSC.

Працює цей телевізор-велетень на базі нової однокристальної системи, яка виробляється з використанням 12-нанометрового технологічного процесу. Він працює у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті та графічним прискорювачем Mali-G31 MP2. Вбудований накопичувач тут на 64 ГБ.

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Redmi 98-inch big TV, this is awesome, everyone guesses the price range: 19999 yuan (2825$)



Specs: 4K ultra-high image quality, 192 partition dynamic backlight, MEMC motion compensation frame, 4 + 64GB, 12nm custom chip. pic.twitter.com/EppAHX6k2q — Xiaomishka (@xiaomishka) March 24, 2020

Телевізор оснащений стереодинаміками, трьома роз'єми HDMI, двома USB, а також AV, DTMB, Ethernet та S/PDIF. Працює пристрій під управлінням фірмової системи PatchWall.

Ціна

Redmi Max 98 оцінений у 2825 доларів (76 200 гривень). Новий телевізор Redmi надійде в продаж у найближчі дні.

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