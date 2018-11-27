Xiaomi розробляє унікальний для себе смартфон

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Так може виглядати смартфон від Xiaomi з двома екранами
Так може виглядати смартфон від Xiaomi з двома екранами / igeekphone.com

Китайська компанія Xiaomi працює над створенням нового флагманського смартфона. Пристрій отримає одразу два дисплеї. Таким чином компанія хоче позбутись необхідності впровадження селфі-камери.

Про це пише I Geek Phone.

Два екрани на у смартфоні вже нікого не дивують. Так, ще в минулому році китайська компанія Meizu випустила модель Pro 7, що отримала один великий екран та ще один невеликий на задній панелі. Восени 2018 компанія ZTE випустила Nubia X з двома повноцінними екранами.

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Однак, для Xiaomi такий пристрій – унікальний. Перший екран отримає 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів. Сканер відбитків пальців буде вбудований в екран. За чутками, дисплей займе 98% площі фронтальній панелі. Також екран отримає захист загартованим склом Gorilla Glass.

Так може виглядати смартфон від Xiaomi з двома екранами

Смартфон від Xiaomi з двома екранами

На задній панелі буде розміщено другий екран з діагоналлю 4 дюйми та роздільною здатністю 2280 х 1080 пікселів. Над екраном буде розміщена потрійна камера з роздільною здатністю датчиків: 12, 20 і 40 Мп.

Пристрій має працювати на ще не представленому топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 8150. Також пристрій буде підтримувати технологію 5G.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: Техно
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