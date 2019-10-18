Xiaomi випустила бездротову мишку, яку можна під’єднати до двох пристроїв

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Бездротова мишка MIJIA Air Mouse
Бездротова мишка MIJIA Air Mouse / gizmochina.com

Китайський виробник Xiaomi випустив недорогу бездротову мишку MIJIA Air Mouse. Її можна одночасно під’єднати до двох пристроїв.

Як пише Gizmochina, MIJIA Air отримала мінімалістичний ультратонкий дизайн. Товщина мишки складає всього 2,9 см, тож її буде комфортно носити навіть у кишені.

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MIJIA Air Mouse отримала металеве колісце прокрутки з оптичним датчиком, який дає змогу використовувати мишу на будь-яких поверхнях.

До ПК мишку можна під’єднати через Bluetooth або за допомогою адаптера, тож девайс можна під’єднати одночасно до двох пристроїв. Перемикатися між пристроями можна за допомогою кнопки на нижній стороні миші.

MIJIA Air Mouse

MIJIA Air Mouse отримала компактний розмір 

Ціна. MIJIA Air Mouse оцінена у 12 доларів – це 30 гривень за нинішнім курсом. Коли новинка надійде у продаж – поки не повідомили.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi
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