Xiaomi випустила бездротову мишку, яку можна під’єднати до двох пристроїв

Китайський виробник Xiaomi випустив недорогу бездротову мишку MIJIA Air Mouse. Її можна одночасно під’єднати до двох пристроїв.

Як пише Gizmochina, MIJIA Air отримала мінімалістичний ультратонкий дизайн. Товщина мишки складає всього 2,9 см, тож її буде комфортно носити навіть у кишені.

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MIJIA Air Mouse отримала металеве колісце прокрутки з оптичним датчиком, який дає змогу використовувати мишу на будь-яких поверхнях.

До ПК мишку можна під’єднати через Bluetooth або за допомогою адаптера, тож девайс можна під’єднати одночасно до двох пристроїв. Перемикатися між пристроями можна за допомогою кнопки на нижній стороні миші.

MIJIA Air Mouse отримала компактний розмір

Ціна. MIJIA Air Mouse оцінена у 12 доларів – це 30 гривень за нинішнім курсом. Коли новинка надійде у продаж – поки не повідомили.

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