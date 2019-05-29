Xiaomi заінтригувала зображенням нового смартфона

Китайська компанія Xiaomi опублікувала новий тизер, в якому сказано про те, що в лінійці смартфонів Xiaomi Mi може з’явитись нова модель.

Як передає індійський інсайдер Мукул Шарма, його джерела підтвердили, що Xiaomi точно випустить Xiaomi Mi 9T і Xiaomi Mi 9T Pro. Це можуть бути версії Redmi K20 і K20 Pro для світового ринку.

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Однак, запитання виникає щодо тизера, адже ззаду смартфон виглядає як Xiaomi Mi 9, а фронтальна частина, позбавлена ​​будь-яких вирізів під фронтальну камеру, відразу ж наштовхує на думку про Redmi K20.

Тож не можна виключати, що це буде абсолютно новий смартфон.

I can confirm Mi 9T for now. As for the recent tweet by Xiaomi, there are two more contenders for the Redmi K20 Global variant name.

Mi 9K

Mi 9I

I'm not confirming as of now, but Xiaomi might bring back the I series (K20 = MI 9i, the lite variant)#RedmiK20 #mi9t #mi9k #mk9i pic.twitter.com/hul7F5I2uR — Mukul Sharma (@stufflistings) 29 травня 2019 р.

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