Xiaomi заінтригувала зображенням нового смартфона

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Xiaomi готує новинку
Xiaomi готує новинку / Фото з соцмереж

Китайська компанія Xiaomi опублікувала новий тизер, в якому сказано про те, що в лінійці смартфонів Xiaomi Mi може з’явитись нова модель.

Як передає індійський інсайдер Мукул Шарма, його джерела підтвердили, що Xiaomi точно випустить Xiaomi Mi 9T і Xiaomi Mi 9T Pro. Це можуть бути версії Redmi K20 і K20 Pro для світового ринку.

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Однак, запитання виникає щодо тизера, адже ззаду смартфон виглядає як Xiaomi Mi 9, а фронтальна частина, позбавлена ​​будь-яких вирізів під фронтальну камеру, відразу ж наштовхує на думку про Redmi K20.

Тож не можна виключати, що це буде абсолютно новий смартфон.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi
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