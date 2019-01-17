Як флешмоб #TenYearChallenge допоможе у розвитку штучного інтелекту Facebook

Вже протягом кількох тижнів в мережі набуває популярності флешмоб #TenYearChallenge. Користувачі постять чимало кумедних фото, проте така ініціатива може не лише розважити, але й може стати чудовою базою для навчання штучного інтелекту Facebook.

Про це повідомляє Good.

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Учасники флешмобу #TenYearChallenge діляться своїми фотографіями 10-річної давності та актуальними знімками. Засновниця агентства KO Insight Кейт О’Нілл розповіла, як саме такий челендж може допомогти в навчанні нейронних мереж.

О'Нілл в своєму Twitter-акаунті назвала флешмоб можливим способом навчити софт по розпізнаванню осіб. Після того, як запис став популярним, вона детально пояснила свою позицію. О'Нілл впевнена, що "конспіративний" сценарій походження флешмобу дуже малоймовірний, але висновки з нього все одно корисні.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition — Kate O'Neill (@kateo) 12 січня 2019 р.

Механіка флешмобу (старе і нове фото з різницею приблизно в 10 років) ідеально підходить, щоб навчити алгоритм принципам вікових змін. Штучний інтелект зможе краще прогнозувати, як буде виглядати людина в міру старіння.

Пости, опубліковані в рамках #TenYearChallenge – готова і різноманітна база даних. Люди самі позначили тимчасові рамки знімків і настільки ж надійне джерело знайти складно.

Наприклад, EXIF-дані можна стерти, а у випадку зі сканом старих фотографій, вони неправдиві. Люди можуть завантажувати зображення по кілька разів. Вони можуть використовувати замість фотографій профілю сторонні картинки.

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В рамках флешмобу, люди нерідко додавали до фотографій корисну контекстуальную інформацію. Наприклад, вказували локацію зйомки, автора фотографії, розповідали про минулі події.

Why? People could have scanned offline photos. People might have uploaded pictures multiple times over years. Some platforms strip EXIF data for privacy; people's captions are helpfully adding that context back, as well as other context about where and how the pic was taken. — Kate O'Neill (@kateo) 13 січня 2019 р.

Незважаючи на велику кількість інформації, якою вже володіє Facebook, пости з #TenYearChallenge підходят набагато більше.

Іншими словами, завдяки цьому мему, з'явився дуже великий і ретельно складений набір фотографій, які демонструють людей приблизно 10 років тому і сьогодні,

– підкреслила Кейт О’Нілл.

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