Як інженери й дизайнери з Харкова допомагають медикам у боротьбі з коронавірусом: фото, відео

У Харкові інженери та дизайнери створили сайт, де вчать усіх охочих виготовляти окуляри, шоломи для дихання та застібки для медичних масок. Креслення відкриті для медиків і тих, хто хоче їм допомогти. Так, вартісний апарат для подачі кисню у виконанні майстрів став щонайменше вдесятеро дешевшим, адже збирають його з того, що є під рукою.

Харківські інженери створили медичну маску з подачею кисню з таких матеріалів, як фільтр для пилососа, плівка, будівельна стрічка та ще кілька деталей.

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За словами резидента Garage Hub Дмитра Мельникова, в Україні система охорони не здоров'я не може закупити маски для кожного працівника, тож хлопці розробили власний бюджетний варіант.

Розробники відзначили, що в такій масці можна комфортно працювати, зокрема, з вдягненими окулярами чи бородою.



Маска, яку створили в Garage Hub / Скриншот з відео

Усі креслення інженери харківського Garage Hub викладають на YakToday. Сайт створили 10 майстрів, які моніторять мережу та адаптують проєкти для українських волонтерів, що хочуть допомогти медикам

У інших країнах, зокрема в Італії, де зараз гаряче, там через те, що економічні ланцюги не працювали правильно, ми помітили, що такі ж аматори як і ми, інженери та мейкери почали доповнювати цей дефіцит. Вони почали на своїх 3D-принтерах і домашньому обладнанні робити засоби захисту,

– розповів співзасновник платформи Garage Hub Роман Видро.

Українці у гаражі на 3D-принтерах друкують і деталі до медпристроїв, а також вчать, як захистити себе, буквально, підручними матеріалами.



3D-принтер, який використовують харківські інженери / Скриншот з відео



Інженери зіштовхнулись з тим, що українським медикам часто потрібні найпростіші речі. Тому хлопці вчать інших, чим можна допомогти, якщо хвороба набере обертів і потрібно буде швидко оснащувати лікарні.

Ми пропонуємо робити такі прості речі. Але в нас будуть і більш технологічні. Наприклад, той самий кисневий концентратор,

– пояснив Роман Видро.

Усі креслення прості та дешевші, ніж аналоги, працюють на відмінно. Днями їх тестуватимуть з медиками. До виготовлення масок, застібок, щитків інженери запрошують усіх: від тих, хто всього навчився сам, до заводів.



У приміщенні Garage Hub інженери виготовляють важливі речі для медиків / Скриншот з відео



Порівняння маски й респіратора / Інфографіка 24 каналу