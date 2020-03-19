Як працює чат-бот та як він допомагає розвивати бізнес

Чимало компаній і установ уже перейшли на цифрове обслуговування. А для декого це необхідно, враховуючи необхідність віддаленої роботи в умовах карантину. Для оптимізації робочих процесів компаніям важливо сфокусуватися на нових можливостях і перевагах технологій, зокрема на використанні чат-ботів.

Цілодобове обслуговування

Чат-боти забезпечують підтримку клієнтів 24/7, і з їх допомогою можна максимально оперативно відповідати на запитання клієнтів. Крім того, це можливість більш ефективно використовувати кадрові ресурси компанії, перенаправляючи їх на виконання “більш інтелектуальних” завдань.

Може зацікавити 8 порад від Google, щоб працівники не втрачали ефективності вдома

Чат-боти можуть використовувати підприємства в телекомунікаційній і фінансовій сфері, мобільні оператори, де є власні кол-центри. Так вони скорочують витрати на персонал, знижують обсяги дзвінків та електронної пошти.

Невеликі компанії і підприємці користуються чат-ботами для запису клієнтів, щоб не відволікатися на дзвінки або повідомлення.

Також ботів можна використовувати для реклами. При цьому вони збирають дані про клієнтів, їхні звички та вподобання.

Можливості чат-ботів

При розробці чат-ботів важливо забезпечити компанії додатковими послугами. Компанія Tet пропонує обслуговування повного спектра – від створення чат-бота в максимально короткі терміни й аналізу розібраних даних, до постійного розвитку продукту.

Так, у 2017 році Tet розробила й успішно запустила чат-бота Анете, який міг швидко відповідати на понад 90 000 запитань клієнтів. При цьому всі відповіді були персоналізовані.

Чат-боти допомагають оптимізувати роботу штату / unsplash.com

Вже в 2019 році компанія почала роботу над синтезом мовлення Анете. Це рішення дало змогу перетворити написаний текст у голос для більш ефективного сприйняття інформації. Наразі приблизно 40% від загальної кількості вхідних контактів обробляють за допомогою Анете.

Як бізнесу використовувати чат-ботів?

Чат-боти – не просто ефективний інструмент, що дає змогу заощаджувати ресурси і час компаній. Наприклад, розробка Tet підтримує і функцію роботизованих дзвінків. Вона передбачає обдзвін клієнтів без залучення операторів кол-центрів.

Цікаво Карантин в Україні 2020: як працювати вдома і не втратити продуктивність

Така функція дає можливість:

автоматизувати голосові повідомлення для здійснення інформаційних дзвінків;

швидко інформувати клієнтів про акції;

нагадувати про борги;

залучати нових клієнтів;

отримувати зворотний зв'язок під час розмови завдяки розпізнаванню комбінацій введених користувачем цифр для подальшої обробки даних.

Кількість запитів до чат-ботів зростає щодня. Це дає змогу компаніям розширити бази даних і збільшити прибуток завдяки взаємодії із клієнтами. Чат-боти допомагають не тільки автоматизувати комунікації, а й створити гарну репутацію на ринку, поліпшити користувацький досвід і підвищити лояльність клієнтів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно