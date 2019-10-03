Як працює управління жестами на смартфоні Google Pixel 4: відео

Однією з найбільш оригінальних функцій смартфона Google Pixel 4 стане Motion Sense, яка дасть змогу управляти девайсом за допомогою жестів. Незадовго до анонсу смартфона в мережі опублікували демонстраційне відео, на якому показали роботу амбіційної функції.

Особливості нової функції. Згідно з інсайдерською публікацією, в список можливостей Motion Sense увійдуть функції відключення будильника, звуку вхідних дзвінків і перемикання треків в YouTube Music, повідомляє 9to5google.

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При цьому для кожної з трьох дій виконується один і той же рух рукою: імовірно їх список буде стандартним для різних додатків.

Раніше мережеві джерела повідомляли, що ці функції не стануть обов'язковими до використання і їх можна буде відключити в налаштуваннях смартфона.

Motion Sense в іграх. Ще однією очікуваною галузю застосування Motion Sense стали мобільні ігри. Додаток Pokemon Wave Hello, демонстрація роботи якого вже з'явилася в мережі, призначений для швидкої адаптації до жестового управління.

Дата анонсу. Зауважимо, анонс смартфонів Google Pixel та Google Pixel 4 XL з функцією Motion Sense відбудеться 15 листопада.

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