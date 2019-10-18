Як виглядатимуть космічні туристи: Virgin показала костюми

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Як виглядатимуть космічні туристи
Як виглядатимуть космічні туристи / Virgin Galactic

Приватна компанія Virgin Galactic, що працює над ідеєю космічного туризму, розробила спеціальні костюми для космічних туристів. Форма розроблена у співпраці з брендом спортивного одягу Under Armour.

Костюми оприлюднили на Instagram-сторінці Under Armour.

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Схоже, наміри у компанії дійсно серйозні. Нещодавно Virgin відкрила перший термінал для відправки космічних туристів в Нью-Мексико.

Зараз представили костюми для своїх клієнтів, які планують відправитися в космос. Костюм складається із базового натільного шару, спеціального взуття, скафандр, тренувальний костюм і "жакет астронавта".

У компанії запевняють, що костюми відповідають вимогам безпеки, є вологопоглинаючі і забезпечують комфорт екіпажу.

Що планує Virgin Galactic? У планах компанії вже в найближчому майбутньому відправити перших космічних туристів. Наразі близько 600 охочих вже залишили депозити в розмірі 250 тисяч доларів – стільки коштує одне місце для польоту у відкритий космос. Перші польоти космічних туристів можуть почати вже в наступному році.

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Теги: Техно Новини Техно Космос
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