Як виглядає будинок, який збудували роботи: фото

У швейцарському місті Дюбендорф на верхівці будівлі NEST розташована незвичайна будівля. Основними його "будівельниками" були не люди, а роботи.

Будинок площею 200 метрів квадратних є результатом тривалої співпраці між дослідниками-професорами з ETH Zurich та експертами в галузі будівництва і фахівцями з планування, пише Pragmatika.Media.

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Чим унікальна будівля? Будинок-демонстратор показує, як цифрові процеси можна використовувати у будівельних процесах, які нові можливості вони надають, особливо в енергоефективності та інноваціях.



Будинок-демонстратор у Швейцарії збудували роботи / Фото: pragmatika.media

Розробники із Цюрихського політехнікуму працювали над тим, аби зробити будівництво більш стійким і ефективним за допомогою цифрових технологій і водночас створити нові можливості дизайну для дому.

До прикладу, нова технологія будівництва Mesh Mold поєднує в собі дві традиційно розділені функції опалубки і армування. Цим процесом керувала роботизована система – спершу з високою точністю була виготовлена модель сталевої сітки, яку потім заповнили бетоном.

Роботи створюють сітку, яку заливають бетоном: дивіться фото

Ще одним роботом, який працював на цьому будівельному був In-situ Fabricator – він був призначений для виготовлення будівельних елементів на місці. Завдяки вбудованій системі навігації та датчиків він міг без труднощів самостійно орієнтуватись на будмайданчику.

Такий робот-"різноробочий" виконував завдання, які могли загрожувати життю чи здоров'ю, якби їх виконувала людина.

За допомогою 3D-принтера з високою роздільною здатністю були сформовані збірні стельові плити. На етапі друку такі технології будівництва, як освітлення та акустика, вже можуть бути інтегровані в будівельні елементи.



Стелю для будинку збудували на 3D-принтері / Фото: pragmatika.media

Тривимірна робототехнічна конструкція високоінтегрованих елементів з деревини розширює можливості геометричного дизайну збірних конструкцій і зводить до мінімуму зусилля, пов'язані зі встановленням окремих елементів.

Збір дерев'яних конструкцій-скелетів та їхнє виготовлення також відбувається "руками" роботів.



Дерев'яні конструкції будинку також збирає робот / Фото: pragmatika.media

Керувати "розумним" будинком можна з єдиної системи DigitalSTROM. Ця платформа дозволить керувати усіма елементами будинку незалежно від виробника: аналогові технології, IP-пристрої, аудіо- та мультимедійні програми, технології будівництва, сенсори тощо.

Музей робототехніки у 2020-му році почнуть зводити у Південній Кореї. Нікого не здивують тим, що його будуватимуть роботи.

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