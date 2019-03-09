Як "залізо" комп'ютера впливає на результат у королівській битві: цікаве дослідження

Спеціалісти компанії NVIDIA провели дослідження, яке виявило взаємозв'язок між "залізом" комп'ютера та результатом геймерів в іграх жанру "королівська битва". Експерти визначили, що власники продуктивних відеокарт і моніторів з частотою оновлення від 120 Гц отримують вирішальну перевагу над гравцями зі слабкими GPU і 60-герцевими моніторами.

Як повідомляє Overclockers, показник співвідношення числа вбивств / смертей (kill / death ratio або K / D) у власників відеокарт GeForce RTX в середньому на 53% вище, ніж у користувачів GeForce GTX 600 серії при однаковому рівні майстерності.

Читайте також: Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn

За статистикою, 99% професійних гравців в жанрі "королівської битви" (Fortnite, PUBG і Apex Legends) використовують монітори з частотою 144 Гц або вище, а 30% використовують монітори з частотою 240 Гц.



Потужна відеокарта збільшує шанси на перемогу

Укупі з найшвидшою відеокартою це дає змогу отримати мінімальні затримки між введенням команд управління з клавіатури і миші та виведенням готового зображення на екран.



Кількість перемог також залежить від частоти монітору

NVIDIA стверджує, що відеокарти GeForce RTX здатні забезпечити вдвічі менші затримки в порівнянні з GeForce GTX 750 Ti і в шість разів менші в порівнянні з інтегрованою графікою Intel UHD 630.

Якщо ви хочете отримати конкурентну перевагу в цих іграх (жанру Battle Royale), потрібно домогтися понад 144 fps і використовувати монітор з більш високою частотою оновлення. За інших рівних, більш висока частота зміни кадрів допомагає скоротити час реакції і підвищити загальну конкурентоспроможність гравця,

– підкреслив "зелений" чіпмейкер.

Повна версія звіту доступна на сайті NVIDIA.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно