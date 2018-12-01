Як зігрітися взимку: Xiaomi випустила корисний девайс

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Xiaomi випустила обігрівач для ніг
Xiaomi випустила обігрівач для ніг / Фото з вільних джерел

Китайська корпорація Xiaomi випустить розумний обігрівач під новим брендом Beautitec. Новинка має стильний дизайн та коштує всього 60 доларів.

Про це повідомляє Geekon.

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Дизайн приємного на вигляд білого обігрівача, виконаного у вигляді арки, під якою і гріються ноги, компанія замовляла у японської студії дизайну і логотипів – 83Design.

  Xiaomi Beautitec
Xiaomi представила компактний обігрівач для ніг Beautitec

Анонс розумного обігрівача Xiaomi випустили ще в 2016 році і за 2 роки змогли реалізувати всі заявлені функції. Зокрема, обігрівач Beautitec вміє підтримувати постійну і рівномірну температуру теплого повітря навколо ніг користувача, що досягає максимум 42 градусів.

Xiaomi Beautitec
Xiaomi Beautitec нагріває температуру до 42 градусів

Усередині встановлений керамічний нагрівальний елемент, а металевий дифузор забезпечує рівномірний повітряний потік. Для забудькуватих користувачів передбачена функція автоматичного відключення після 8 годин роботи, що вбереже від перенапруги пристрою та можливих випадків виникнення пожеж, так як подібне часом траплялося при використанні стандартних килимків для нагріву ніг.

Новинка вже доступна для замовлення в китайському онлайн-магазині за ціною 60 доларів (близько 1 600 гривень).

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Теги: Техно Побутова техніка Xiaomi Ціни
Джерело: Техно
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