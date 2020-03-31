Які смартфони представить компанія Xiaomi до кінця 2020 року: список

В мережі з'явився список моделей смартфонів Xiaomi, які, за заявами інсайдерів, представлять в третьому кварталі 2020 року. Опублікований скріншот зашифрованого електронного листа, імовірно, відправлений одному зі співробітників бренду, містить одразу 17 назв майбутніх новинок, включаючи пристрої Redmi і Poco.

Xiaomi

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Xiaomi Mi 10T (глобальна версія Redmi K30) та Mi 10T Pro (Redmi K30 Zoom Edition).

Xiaomi Mi 10S – імовірно ребрендинг Poco F2, також може бути представлений як Redmi X10 і отримати 5G-модифікацію.

Xiaomi Mi7 (2020). Виробник пропустив реліз цієї моделі, щоб анонсувати Xiaomi Mi8 в рамках святкування восьмої річниці компанії. З чуток, апарат заповнить пробіл в портфоліо вендора і стане одним з найбільш компактних пристроїв у фірмовій лінійці.

Xiaomi Mi Mix 4 та Mi Mix 4S – нові флагмани бренду.

Xiaomi CC10 – імовірно китайська версія Mi10 Lite.

Xiaomi Mi Zero – ймовірно, йдеться про нову концептуальну модель, але подробиць про її особливості інсайдер не повідомляє.



Зашифрований лист з назвами смартфонів Xiaomi

Redmi

Redmi 9 та Redmi 9A – очікувані наступники Redmi 8 і Redmi 8A.

Redmi Note 9S+ – ребрендинг Redmi Note 9 Pro Max

Redmi X10 4G і X10 5G – ребрендинг Xiaomi Mi 10S і Mi 10S 5G відповідно

Poco

Poco X2 Pro – індійська версія Redmi K30 Pro

Poco F2 – можливо, індійська версія Redmi X10 і Xiaomi Mi 10S, в тому числі їх 5G-модифікацій

Достовірність інформації

Варто зазначити, що з огляду на анонімность джерела достовірність списку залишається під сумнівом. Не виключено, що опублікована інформація пізніше буде підтверджена або спростована більш надійними джерелами. Компанія Xiaomi витік не прокоментувала.

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