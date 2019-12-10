Які товари українці найактивніше шукали в мережі: рейтинг Google

У Google Україна розповіли, які теми викликали найбільший інтерес в українців у 2019 році. Зокрема, компанія продемонструвала, які саме товари найбільше шукали, дивилися та купували українські користувачі Google протягом 2019 року.

Журналістка Техно 24 відвідала пресконференцію "Google топ-запити 2019 року", тож ми пропонуємо переглянути товари, які найбільше цікавили українців у 2019 році.

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1. iPhone 11

Найпопулярнішим товаром, який шукали в Google українці цього року став смартфон американської компанії Apple – iPhone 11. В Україні техніка Apple користується широкою популярністю, тому нічого дивного, що один з найпопулярніших смартфонів компанії зацікавив і українців.



Смартфон iPhone 11 від компанії Apple

2. Автокрісло

Другим за популярністю товаром в українському сегменті Google стало автокрісло. З огляду на нещодавно прийнятий закон, який зобов'язує перевозити дітей до 13 років у спеціально встановлених автокріслах, популярність цього товару є цілком природною.



Батьки стали активніше купувати автокрісла в Україні

3. Авіаквитки МАУ

Третім найчастіше шукали авіаквитки компанії МАУ. Очевидно, саме її послугами найчастіше користуються українці, для внутрішніх рейсів та перельотів за кордон.



Українці найбільше шукали саме квитки МАУ

4. Укрзалізниця квитки

Оскільки українці дуже часто подорожують саме залізничним транспортом – саме квитки Укрзалізниці посіли четверте місце серед найрозшукуваніших товарів у мережі.



Квитки Укрзалізниці 4 за популярністю товар у мережі

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5. Бустер

Автомобільний бустер – це спеціальний пристрій, призначений для пасажирів у віці приблизно від 3 до 12 років. Він являє собою невелике сидіння з підлокітниками без спинки і внутрішніх ременів безпеки. Дитина пристібається штатним ременем.

Оскільки в уже згаданому законі не зазначено, які ж саме спецзасоби варто використовувати при перевезенні дітей в авто, часто батьки віддають перевагу дешевшим та простішим бустерам. Відтак цей товар займає п'яту позицію в ТОПі пошуковика.



Автомобільний бустер

6. IQOS

Система нагрівання тютюну від компанії Philip Morris International – IQOS також користується широкою популярністю серед українців. Все більше людей віддають перевагу саме їй ніж звичайним цигаркам. Втім, така альтернатива все ще залишається сумнівною, адже безсумнівно найкращим варіантом є не курити взагалі.



Пам'ятайте, що вживання тютюну в будь-якій формі шкодить вашому здоров'ю

7. Вентилятор

Спекотне літо змотивувало українців активніше шукати та купувати вентилятори. Часто ставалося так, що в магазинах їх можна було не знайти, тоді на допомогу приходив Google та онлайн маркетплейси. Відтак саме вентилятори – сьомий найпопулярніший товар року.



Українці рятувалися від спеки вентиляторами

8. Україна Португалія квитки

Хто по вентилятор, а хто в літак і до сонячної Португалії. Саме квитки на цей напрямок стали восьмим за популярністю товаром у мережі. Португалія прекрасна у будь-яку пору року, але якщо й знемагати від спеки, то найкраще це робити на березі океану смакуючи коктейль.



Квитки до Португалії – восьмий за популярністю товар в мережі

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9. Електросамокат

Лихоманка у вигляді електросамокатів зачепила й українців. Воно й не дивно, адже це відносно не дорогий, зручний та швидкий спосіб пересування містом. Знайти електросамокат абсолютно не проблема, моделей багато, залишається вибрати. Що й зробили користувачі Google вивівши цей товар на дев'яту позицію за популярністю.



Електросамокат зручний транспортний засіб для міста

10. Міні-кондиціонер

Мабуть, всі кому не випало нагоди потрапити до Португалії, а вентилятора було замало вирішили придбати міні-кондиціонер. Насправді чудовий спосіб врятуватися від спеки в невеликій кімнаті, офісі або кабінеті. Саме цей товар посів останнє місце серед запитів у 2019 році в Україні.



Міні-кондиціонер

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