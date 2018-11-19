Якими смартфонами Huawei підкорятиме ринок наступного року

Очільник споживчого підрозділу Huawei Річард Ю розповів, що компанія і надалі планує виводити на ринок передові технології. До слова, в другому кварталі 2018 року китайський виробник став другим постачальником смартфонів в світі, обійшовши навіть Apple.

Про це повідомляє 4PDA.

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Під час бесіди Річард Ю заявив, що вже в 2019 році вони хочуть скоротити розрив з Samsung і навіть обігнати південнокорейського конкурента. Компанія поставила собі за мету до 2020 року стати найбільшим виробником смартфонів у світі.

Для досягнення своєї мети Huawei має намір продовжувати в числі перших впроваджувати нові технології. Уже в 2019 році виробник випустить свій перший складаний смартфон, інформації про який поки ще немає.



Гнучкий екран від Huawei

Нещодавно Samsung анонсувала аналогічний пристрій, але повноцінна презентація та старт продажів заплановано на наступний рік.

Також Річард Ю розповів, що вони планують випустити кілька інноваційних продуктів, які в значній мірі будуть побудовані на базі технологій штучного інтелекту.

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