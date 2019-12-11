Який ґаджет став найбільш значущим в останньому десятилітті

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iPhone 4 – найбільш значимий ґаджет десятиліття / unsplash

Видання The Verge підготувало список із 100 найбільш значимих ґаджетів останнього десятиліття. На думку журналістів авторитетного видання, найбільш значимим став вихід iPhone 4, який ознаменував нову віху в розвитку фірмових смартфонів компанії Apple.

"Четвірка", виконана в корпусі зі скла і металу, стала не тільки найкрасивішим представником модельного ряду iPhone, але і радикально відрізнялася від своїх попередників з технічної точки зору, йдеться в матеріалі The Verge.

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За що iPhone 4 заслужив першість

iPhone 4, незважаючи на те, що був уже апаратом четвертого покоління, багато в чому був першопрохідцем.

  • Він став першим iPhone, який отримав Retina-дисплей з щільністю пікселів 326 ppi
  • Першим iPhone з фронтальною камерою
  • Першим iPhone під управлінням iOS, яку перейменували з iPhoneOS
  • Першим iPhone з процесором A4, який розробила сама Apple.

Саме він поклав початок багаторічній перевазі компанії над своїми конкурентами, чиї рішення поступалися купертінівським в реальній швидкодії.

Презентація iPhone 4 – дивіться відео

 

Результат тих праць ми можемо спостерігати і сьогодні, коли процесор A13 Bionic без особливих зусиль кладе на лопатки Qualcomm Snapdragon 865 за рівнем швидкодії. До слова, перші пристрої на базі процесора Qualcomm надійдуть у продаж лише в 2020 році, а фірмовий процесор Apple уже можна оцінити в смартфонах лінійки iPhone 11.

Найбільший витік в історії Apple пов'язаний із iPhone 4

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Однак iPhone 4 прославився не тільки своєю технологічною просунутістю, а й тим, що саме він став фігурантом, мабуть, найбільш грандіозного витоку в історії Apple. Адже саме iPhone 4 забудькуватий інженер, який працював в команді iPhone, випадково залишив на барній стійці.

Через це недбайливого співробітника звільнили, Стіва Джобса мало не вхопив удар, а світ за кілька місяців до релізу побачив, як буде виглядати новий смартфон Apple.

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Теги: Техно Новини Техно Apple iPhone Смартфони Історія
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