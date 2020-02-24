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YouTube заблокував канал із півторарічною трансляцією: що про це відомо

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YouTube заблокував канал із півторарічною трансляцією / Unsplash

Прямі трансляції на YouTube – це не лише проходження різних ігор. Знаменитим завдяки безперервному відтворенню популярної фонової музики канал ChilledCow не переривав трансляцію протягом 548 днів і набрав понад 218 мільйонів переглядів, але його несподівано закрили модератори відеохостингу.

Що відомо про канал

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На YouTube ось уже кілька років користується популярністю аудіоконтент жанру Lofi Hip Hop в форматі інтернет-радіо.

Вважається, що саме автор каналу ChilledCow, що запустив стрім ще в серпні 2018 року, заклав основні рамки жанру. Його візитною карткою стала Study Girl – анімована картинка з намальованою дівчиною, яка наполегливо займається домашньою роботою, але ніяк не може її закінчити.

Легендарна трансляція Lofi Hip Hop – дивіться відео

Що сталося

22 лютого 2020 року канал, який набрав 4,4 мільйона підписників, заблокували модератори YouTube, повідомивши, що дії в обліковому записі порушують умови використання сервісу. Після повідомлення автора каналу про припинення стріму історія стала вірусною, а шанувальники його контенту виступили з критикою на адресу відеохостингу.

Реакція YouTube

Через кілька годин команда YouTube вибачилася перед ChilledCow і відновила канал. За словами представників сервісу, блокування сталося через технічну помилку на стороні платформи.

Але незважаючи на "амністію", трансляцію зі значним терміном невпинного мовлення автору каналу довелося починати з нуля.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: YouTube Новини Техно Техно Інтернет
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