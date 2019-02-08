Запуск пасажирської капсули Crew Dragon перенесли: в чому справа

SpaceX втретє перенесла тестовий запуск пасажирської капсули Crew Dragon, яка має доправити людей до Міжнародної космічної капсули.

Перший запуск цього космічного корабля мав відбутися на початку січня. далі старт перенесли на початок лютого. А тепер стало відомо, що місію SpaceX знову перенесли.

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Як пише офіційний сайт NASA, тепер її запланували на 2 березня 2019 року. Як відомо, це важлива програма для США, яка вже багато років не має можливостей для запуску людей в космос. Окрім SpaceX, у цій місії може допомогти також компанія Boeing. Вона проведе тест своєї пасажирської капсули в квітні 2019 року.

У липні має відбутися місія SpaceX Demo-2, з людьми на борту. Такий же тест Boeing запланований на серпень.

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