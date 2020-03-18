Запустили Telegram-бота, що допомагає визначити зараження коронавірусом

В месенджері Telegram з'явився новий корисний чат-бот, що допомагає визначити ймовірність зараження коронавірусом. Питання бота розроблені на основі даних ВООЗ.

Бот задає кілька питань, які допоможуть визначити ймовірність того, що у вас саме коронавірус, якщо з'явилися перші симптоми ГРВІ.

До теми Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту

Бота можна знайти у Telegram за ніком @icoronavirus_bot.

Що питає бот

Чи є у вас головний біль

Чи спостерігаєте сухий кашель

Чи відчуваєте задишку

Утруднене дихання

Чи контактували ви з людьми, що повернулись із "небезпечних зон" (тобто країн із спалахом коронавірусу)

Затримайте дихання на 10 секунд. Чи з'явилася задишка або кашель?

Загалом весь тес займає не більше 2 хвилин. Бот просить електронну скриньку користувача, куди й надсилає результати тексту.

Бота можна знайти в Telegram

Важливо! Цей тест не може прирівнюватись до повноцінного тестування на Covid-19. Якщо у вас симптоми інфекційного захворювання, ізолюйтеся та обов'язково повідомте про це свого сімейного лікаря.

Як розпізнати симптоми коронавірусу / 24 Канал

Станом на 18 березня в Україні підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом. Двоє людей померли – це 71-річна пенсіонерка з Житомирщини та 33-річна жінка з Чернівців.

Аби зупинити поширення вірусу по всій території України запроваджено карантин, який попередньо триватиме до 3 квітня. Також Україна перекрила кордони для іноземців, а також припинила залізничне та авіасполучення (як міжнародне, так і всередині країни). Також обмежено автобусний рух.

У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.

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