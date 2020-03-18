24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Запустили Telegram-бота, що допомагає визначити зараження коронавірусом

- Читать новость на русском
Визначити коронавірус допоможе бот / waytostart

В месенджері Telegram з'явився новий корисний чат-бот, що допомагає визначити ймовірність зараження коронавірусом. Питання бота розроблені на основі даних ВООЗ.

Бот задає кілька питань, які допоможуть визначити ймовірність того, що у вас саме коронавірус, якщо з'явилися перші симптоми ГРВІ.

До теми Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту

Бота можна знайти у Telegram за ніком @icoronavirus_bot.

Що питає бот

  • Чи є у вас головний біль
  • Чи спостерігаєте сухий кашель
  • Чи відчуваєте задишку
  • Утруднене дихання
  • Чи контактували ви з людьми, що повернулись із "небезпечних зон" (тобто країн із спалахом коронавірусу)
  • Затримайте дихання на 10 секунд. Чи з'явилася задишка або кашель?

Загалом весь тес займає не більше 2 хвилин. Бот просить електронну скриньку користувача, куди й надсилає результати тексту.

Бота можна знайти в Telegram

Важливо! Цей тест не може прирівнюватись до повноцінного тестування на Covid-19. Якщо у вас симптоми інфекційного захворювання, ізолюйтеся та обов'язково повідомте про це свого сімейного лікаря.

Як розпізнати симптоми коронавірусу / 24 Канал

Коронавірус в Україні

Станом на 18 березня в Україні підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом. Двоє людей померли – це 71-річна пенсіонерка з Житомирщини та 33-річна жінка з Чернівців.

Аби зупинити поширення вірусу по всій території України запроваджено карантин, який попередньо триватиме до 3 квітня. Також Україна перекрила кордони для іноземців, а також припинила залізничне та авіасполучення (як міжнародне, так і всередині країни). Також обмежено автобусний рух.

У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Кернес про Італію: Метро працює, але нема кому їздити, бо трупики одні лишилися: відео
сьогодні
Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Telegram Здоров'я Новини Техно Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 16:39 Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro
Ірина Полицька
17 березня 21:14 8 порад від Google, щоб працівники не втрачали ефективності вдома
Ірина Полицька
17 березня 16:31 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
Віктор Терешков
17 березня 08:05 Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
Анастасія Можаровська
16 березня 15:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук