Сервіс Ukraine IT Salary Overview оприлюднив дані про зарплати, які пропонують роботодавці в українському сегменті IT. Загалом портал зібрав дані із 3 тисяч відкритих вакансій на ключових українських платформах з пошуку роботи.

Як свідчить дані на порталі, максимальна пропозиція для розробників Senior Java Engineer або для Senior React.js Developer складає понад 53 тисяч доларів на рік.

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Пропозиція для Senior Software Developer – 69 000 доларів. А от деякі вакансії для Web Designer можуть запропонувати 2544 доларів рік.

Загалом, фахівці Ukraine IT Salary Overview поділили дані за спеціальностями у 5 розділах.

Зарплати (у доларах)

Розробка:

Full-Stack Developer – 27 108

QA Specialist – 22 866

Senior Software Developer – 36 576

Senior Ruby on Rails Developer – 29 250

Senior React.js Developer – 30 438

Senior Python Developer – 31 050

Senior Java Engineer – 33 330

Senior C ++ Developer – 27 330

Senior C # Developer – 27 774

Інжиніринг:

Business Intelligence Engineer – 37 908

Data Engineer – 28 884

Data Scientist – 22 998

DevOps Engineer – 27 774

System Architect – 23 400

Дизайн:

Design Lead – 25 104

Game Designer – 12 924

Web Designer – 10 272

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Менеджмент:

Product Manager – 17 400

Project Manager – 12 720

Team Lead – 21 330

Technical Lead – 15 720

Кібербезпека: