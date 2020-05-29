Зарплати в українській IT-сфері: дохід у різних професіях
Сервіс Ukraine IT Salary Overview оприлюднив дані про зарплати, які пропонують роботодавці в українському сегменті IT. Загалом портал зібрав дані із 3 тисяч відкритих вакансій на ключових українських платформах з пошуку роботи.
Як свідчить дані на порталі, максимальна пропозиція для розробників Senior Java Engineer або для Senior React.js Developer складає понад 53 тисяч доларів на рік.
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Пропозиція для Senior Software Developer – 69 000 доларів. А от деякі вакансії для Web Designer можуть запропонувати 2544 доларів рік.
Загалом, фахівці Ukraine IT Salary Overview поділили дані за спеціальностями у 5 розділах.
Зарплати (у доларах)
Розробка:
- Full-Stack Developer – 27 108
- QA Specialist – 22 866
- Senior Software Developer – 36 576
- Senior Ruby on Rails Developer – 29 250
- Senior React.js Developer – 30 438
- Senior Python Developer – 31 050
- Senior Java Engineer – 33 330
- Senior C ++ Developer – 27 330
- Senior C # Developer – 27 774
Інжиніринг:
- Business Intelligence Engineer – 37 908
- Data Engineer – 28 884
- Data Scientist – 22 998
- DevOps Engineer – 27 774
- System Architect – 23 400
Дизайн:
- Design Lead – 25 104
- Game Designer – 12 924
- Web Designer – 10 272
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Менеджмент:
- Product Manager – 17 400
- Project Manager – 12 720
- Team Lead – 21 330
- Technical Lead – 15 720
Кібербезпека:
- Cyber Security Lead – 20 850
- Cyber Security Specialist – 14 664