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Зореліт Ілона Маска пройшов випробування вогнем: відео

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Starship SN4 пройшов вогневі випробування
Starship SN4 пройшов вогневі випробування / Скріншот

На початку квітня космічний корабель Starship SN3 не впорався з кріогенними навантаженнями і вибухнув. Однак вже на цьому тижні пройшли перші вогненні випробування прототипу Starship SN4, який використовував один двигун Raptor. На цей раз все закінчилося бех вибухів, що має дозволити Ілону Маску продовжувати роботу над будівництвом повноцінного зорельота.

Увечері 5 травня Ілон Маск повідомив, що космічний корабель Starship SN4 пройшов випробування вогнем. Весь цей час він залишався на Землі, піддаючись впливу високих температур. Усередині зорельота був розташований перспективний двигун Raptor, з яким Ілон Маск пов'язує великі надії з підкорення Місяця і Марса, розповідає Space.

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Що далі

Наступні випробування повинні продемонструвати здатність SN4 підніматися на висоту 150 метрів. Незалежно від результату, новий космічний корабель не буде фінальною версією. Вже зараз на заміну йому готують SN5, який оснастять трьома двигунами Raptor. За задумом інженерів, це дозволить піднятися на висоту 20 кілометрів. У планах у Ілона Маска значиться зореліт Super Heavy, який буде працювати на 31 двигуні Raptor.

Вогневі випробування Starship SN4:

За словами мільярдера, ракета, що розробляється, буде багаторазовою, з вертикальними зльотом і посадкою. Кожен зореліт зможе зробити по кілька подорожей до Марса і Місяця. Про те, чи вийде у Ілона Маска задумане, буде відомо в 2024 році. Саме до цього терміну NASA планує здійснити пілотований політ на Місяць.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно SpaceX Космос
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