ZTE Blade V10: представили доступний смартфон із 32-мегапіксельною селфі-камерою

На виставці MWC 2019, яка проходить в Барселоні з 25 по 28 лютого, компанія ZTE офіційно представила смартфон середнього рівня Blade V10. Головною особливістю новинки стала 32-мегапіксельна фронтальна камера.

Основні характеристики. Як повідомляє GSMArena, ZTE Blade V10 отримав процесор MediaTek Helio P70 із 8 обчислювальними ядами, які працюють на тактовій частоті до 2,1 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті може становити 3 або 4 ГБ, місткість флеш-накопичувача – 32 або 64 ГБ.

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Екран розміром 6,3 дюйма по діагоналі займає близько 90,3% площі фронтальної поверхні. Використана панель формату FHD + (2280 × 1080 пікселів) з невеликим краплевидним вирізом у верхній частині.

Характеристики камер. Ключовою особливістю Blade V10 стала світлочутлива фронтальна камера з роздільною здатністю 32 Мп та інтелектуальною технологією Smart Selfie. Вона дає змогу робити селфі без втрати якості в умовах недостатнього освітлення.



ZTE Blade V10 отримав 32-мегапіксельну фронтальну камеру

Blade V10 використовує технологію розпізнавання зображень на базі штучного інтелекту і здатний ідентифікувати понад 300 сцен в режимі попереднього перегляду, щоб налаштовувати параметри камери для більш високої якості знімків.

Подвійна основна камера отримала модулі на 16 і 5 Мп, розмір пікселя 1,12 мкм, діафрагму f / 1.8, об'єктив 6P і підтримку алгоритму штучного інтелекту.



ZTE Blade V10 надійде у продаж в березні 2019 року

Інші характеристики. Присутні адаптери бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac і Bluetooth 4.2, приймач GPS, порт USB Type-C і 3,5-міліметрове гніздо для навушників. Габарити становлять 158 × 75,8 × 7,8 міліметра.

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На смартфон встановлена ​​операційна система Android 9.0 Pie. А за живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 3100 мАг.

Дата виходу та ціна. ZTE Blade V10 повинен надійти в продаж у березні 2019 року. Тоді буде відома і його вартість. На вибір є три кольори: чорний, синій, зелений.

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