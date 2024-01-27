Трамп пішов ва-банк: як експрезидент США використовує ситуацію в Техасі

У США набирає обертів міграційна криза, яка вже точиться безпосередньо між урядом Джо Байдена та адміністраціями деякими штатів, зокрема Техасу. Трамп на тлі виборчих перегонів використовує цю ситуацію на свою користь.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. За його словами, Байден наразі перебуває в найбільш критичній для себе ситуації.

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"Дональд Трамп вочевидь пішов ва-банк і не цурається жодних методів", – сказав політолог.

План Трампа

Дональд Трамп продовжуватиме тиснути на темі міграційної політики. Йому вигідні проблеми на кордоні, адже це – один з ключових пунктів, про які він може "голосно кричати" назагал і бути поміченим.

"Він тисне на Конгрес, саме на республіканців, змушує їх не голосувати за пакет допомоги Україні, куди включене якраз і посилення кордону. Все для того, щоб і далі розганяти, умовно, зраду з цього приводу і будувати на цьому свою передвиборчу кампанію", – пояснив Несвітайлов.

З іншого боку – Трамп тисне на діючих та потенційних спонсорів своєї конкурентки Ніккі Гейлі. Він сильно обрізає її фінансування.

Дехто вважає, що він раціональний, діє як великий бізнесмен, інтересами і так далі. Але ні – він діє, як ображений диктатор, якого колись скинули, і він зараз готовий піти на все. Навіть на розкол країни і все задля того, щоб повернути собі владу,

– підкреслив експерт-міжнародник.

Він додав, що наразі ситуація в США некритична. Але загострення за останній час і справді серйозне.

Дії Байдена

Нагадаємо, республіканці наполягають на посиленні міграційної політики і укріпленні кордонів з Мексикою. Адже на деяких ділянках він погано охороняється. Тому мігранти можуть безперешкодно потрапити на територію США.

Видання CNN писало, що у грудні 2023 року кордон із США перетнули 225 тисяч осіб. Це рекордна цифра. А за увесь рік "дірява" стіна пропустила 3 мільйона людей.

"Байден, мабуть, знаходиться в найбільш критичній для себе ситуації. Тому що з одного боку, якщо він не проявить силу, то його прихильники в ньому розчаруються, бо саме в такій кризовій ситуації президент і має брати відповідальність на себе, проявляти лідерство. З іншого – якщо він зараз проявить занадто сильну силу, то республіканці зможуть піти на загострення. Вже йдуть такі розмови, якщо Трампа знімуть з виборів чи ще щось, то вони готові виходити на вулиці і протистояти", – припустив політолог.

Це може не призвести до громадської війни, але точно спонукатиме до серйозних наслідків або глибшої політичної кризи. Таким чином США зосередяться на вирішенні своїх внутрішніх проблем, а не допомозі Україні.

Немає чіткого прогнозу. Це період непередбачуваності. Можливо, варто почекати і подивитися, куди воно далі рухатиметься, оскільки те, що відбувається зараз, – більш системна проблема,

– додав Несвітайлов.

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