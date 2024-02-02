"Нові зразки зброї вражають": Данілов прокоментував технологічні рішення, які пропонує Залужний

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів про нові зразки зброї, які вже випускає Україна. Він переконаний: наша держава робить вражаючу техніку.

У новій статті Валерій Залужний пише про потребу переозброєння армії. Особливу увагу пропонує приділити безпілотникам, які допоможуть вийти з позиційної війни. А також спробувати по-новому, без шаблонного мислення і стереотипів, поглянути на проведення операцій.

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Що Данілов сказав про зброю

Вчора (1 лютого, – 24 Канал) ми були на закритій нараді, присвяченій виробництву дронів в Україні. Усі були приємно вражені технологічними новинками, які пропонували наші виробники,

– розповів Данілов.

За його словами, приватний бізнес узявся за виробництво військової техніки. Зразки, які вже є у промисловому виробництві, вражають. Ідеться не тільки про коптери, які рухаються в повітрі, але й про надводні та підводні дрони, а також роботизовані системи. Усім їм знайдеться місце в Силах оборони.

Підприємства державного сектору будуть робити все можливе, щоб якомога швидше забезпечити цією зброєю Збройні сили України.

Війна змінилася – має змінитися і зброя

Секретар РНБО пояснив, що війна, яка почалася два роки тому, і та, яка триває тепер, – досить відмінні. Зараз використовується безліч нових засобів ураження і спостереження, причому з обох боків.

Ті ж "Байрактари", які стали воєнними символами 2022 року, поступилися місцем іншим дронам. З'явилися десятки компаній, які виробляють високоякісну зброю. Стара зброя вже не така ефективна, тому, щоб перемогти, слід здобути передусім технологічну перемогу.

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