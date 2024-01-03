Технології бережуть життя: чого конче потребують військові на фронті

Щодня українські захисники ціною власного життя протистоять російським окупантам. Ворог продовжує сунути, щоб реалізувати свої завдання.

Про це 24 Каналу зазначив офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. Він наголосив, що наразі на фронті немає такого поняття, як "затишшя" і пояснив, що необхідно нашому війську.

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Війна технологій

Сучасна війна – війна технологій. Зокрема, мовиться про БпЛА, які можуть виконувати розвідувальні та ударні функції і наносити ураження ворогу. Але й росіяни теж активно використовують дрони, завдаючи ударів по позиціях наших захисників.

"Зараз як ніколи важливі технологічні засоби боротьби з ворожими ударними безпілотниками, розвідувальними, адже з кожним днем сучасна війна – війна технологій і технології бережуть життя. Тому зараз збираємо на засоби радіоелектронної боротьби проти ворожих ударних безпілотників", – зазначив Назаренко.

Допомогти тим, хто захищає нас можна донатом і підтримати збір на засоби РЕБ для мінометної батареї 3-го і 4-го батальйонів 4-ї бригади НГУ "Рубіж". Загальна ціль – 160 000 гривень.Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/PQ64577JF

Номер картки банки: 5375 4112 1135 0405

Наразі на Східному напрямку тривають важкі бої. Росіяни продовжують вести активні обстріли, застосовують велику кількість живої сили. Українські Сили оборони стримують їх.

"Не зважаючи на свята (немає такого розуміння), кожен боєць виконує поставлені завдання і ми чітко розуміємо свою відповідальність: відбивати всі провокації ворога і спроби штурмів, знищувати ворога. Бо чим швидше ми винищимо цих негідників, тим швидше буде мир", – наголосив військовий.

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