Телефонна карусель із "брудною бомбою": Зеленський назвав брехню Шойгу новою загрозою

23 жовтня 2022 , 20:40
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Сергій Шойгу провів 23 жовтня, обдзвонюючи іноземних міністрів оборони та розповідаючи їм маячню про "брудну бомбу". Володимир Зеленський заявив, що російський міністр влаштував "телефонну карусель".

 Увечері 23 жовтня Зеленський традиційно звернувся до українців. Президент наголосив, що там, де Україна, ніколи не знищується життя. Натомість там, куди приходить Росія, всюди – масові могили, катівні, зруйновані міста та заміновані землі.

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Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні,
– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що це саме Росія шантажує радіаційною катастрофою на ЗАЕС. Траєкторія саме російських ракет пролягає над АЕС України.  

Зеленський нагадав, що російські військові замінували дамбу, а також – агрегати Каховської ГЕС. Загарбники застосовують проти цивільної інфраструктури України фосфорні боєприпаси, заборонені протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь.

Президент наголосив: Україна – це завжди про життя та відновлення.

"І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт – і цей суб'єкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати.  Якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала", – додав Зеленський.

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Автор: Мар'яна Бекало