Розмова Путіна з Трампом тривала понад 2 години

В понеділок, 19 травня, відбулася телефонна розмова між Путіним і Трампом. Їхній діалог тривав більше, ніж 2 години.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Скільки часу Трамп розмовляв з Путіним

Розмова президента США Дональда Трампа та глави Кремля Владіміра Путіна завершилася. За словами самого Путіна, вона тривала понад 2 години.

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Зазначимо, що Путін після розмови з Трампом вийшов до представників ЗМІ з низкою заяв.

Російський диктатор заявив, що розмова з Трампом була відвертою і змістовною. Під час виступу Путін вкотре повторив свою тезу про те, що головне – усунути так звані "першопричини війни" під час пошуку компромісів між Москвою і Києвом.

До слова, в ЗМІ пишуть, що Трамп говорив із Зеленським перед дзвінком з Путіним. Їхня розмова тривала декілька хвилин.