Я дуже цього боюсь, – розслідувач Грозєв назвав головну небезпеку розмови Трампа з Путіним

Сьогодні, 18 березня 2025 року, запланована телефонна розмова між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним. Сторони, ймовірно, обговорюватимуть умови тимчасового припинення вогню на території України. Наслідки діалогу можуть бути небезпечними для нашої держави.

Є побоювання, що лідер США може піти на поступки кремлівському диктатору задля початку 30-денного перемир'я. Путін, ймовірно, вимагатиме територіальних поступок з боку України або припинення військової допомоги для ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв, зазначивши, що Трампу, з огляду на його політичне становище, дуже потрібне це припинення вогню.

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Трамп може піти на поступки Путіну

Христо Грозєв зауважив, що лідеру США дуже потрібне тимчасове перемир'я на території України, адже він не дотримався своїх передвиборчих обіцянок.

Трамп стверджував, що йому вдасться досягти припинення російсько-української війни одразу після того, як стане президентом.

Йому важливо показати хоча б якийсь успіх у переговорному процесі. Я дуже боюся, що Путіну це відомо, і він в останній момент озвучуватиме якісь вимоги, які Трамп буде готовий прийняти, лише задля того, щоб сказати, що добився всього, що обіцяв,

– висловився журналіст-розслідувач.

Однак європейські лідери, ймовірно, не готові піддаватись на маніпуляції кремлівського диктатора.

На думку Грозєва, якщо Трамп і погодиться з якимись умовами Путіна, а для інших країн вони будуть неприйнятними, то 30-денного перемир'я, можливо, не буде.

Сьогодні ми про це дізнаємось. Я надіюсь, що Трамп підготувався і все ж знатиме, які межі прийнятні для Путіна,

– сказала він.

Журналіст-розслідувач також додав, що не варто забувати й про ситуацію всередині Росії. У Кремлі є люди, які мають різні погляди щодо ймовірного припинення вогню на території України.

До слова, у Росії підтвердили, що між Путіним і Трампом відбудеться телефонна розмова, під час якої вони планують обговорити нормалізацію відносин між країнами, а також ситуацію в Україні. Речник Кремля Дмітрій Пєсков зазначив, що певні домовленості вже є, але залишається багато питань. Формат оголошення результатів розмови поки не визначений.