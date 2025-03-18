Може стати поворотною миттю: що змінить розмова Трампа з Путіним

Між американським президентом Трампом і російським диктатором Путіним 18 березня запланована телефонна розмова. Лідер США впевнений, що вдасться досягти з Росією мирного врегулювання війни в Україні.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в етері 24 Каналу припустив, що очільник Кремля дотримається 30-денного перемир'я, однак поки що незрозуміло, хто фіксуватиме дотримання режиму тиші. Можливо, про це стане відомо найближчими днями.

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Друга фаза переговорів буде складнішою та довготривалою

Желіховський озвучив, що після телефонної розмови Трампа з Путіним може бути внесена ясність з приводу того, з якої дати може розпочатись перемир'я, яке триватиме протягом місяця, а також, хто стежитиме за його можливим порушенням. Він наголосив, що для виконання цієї місії потрібен незалежний спостерігач або декілька таких.

"Ця розмова може стати поворотною миттю у всій цій переговорній епопеї. Думаю, що вона буде підсумковою на цьому етапі, який стосується запровадження 30-денного перемир'я між Україною та Росією. Якщо режим припинення вогню дійсно запрацює, не виключено, що тоді почнеться нова фаза переговорів", – зазначив Желіховський.

Експерт-міжнародник впевнений, що друга фаза буде складнішою, насиченою та довготривалою, беручи до уваги те, що вже триватиме робота на укладанням угоди між Києвом та Москвою про перемир'я на довгий термін.

Якщо говорити про перший етап, то поки що ніяких умов висуватися не буде, бо це пробний камінь. Це буде тестування готовності сторін не здійснювати атаки один проти одного, щоб припинилися бойові дії та можна було готуватися до наступної стадії переговорів,

– озвучив Желіховський.

На його думку, зараз сторони не будуть висувати умови політичного характеру, це буде під час другої стадії перемовин, коли обговорюватиметься довготривале перемир'я. Тоді, як зауважив експерт-міжнародник, буде багато пасток.

Путін як раз би й хотів, щоб в цю пастку потрапила Україна, тому робитиме все можливе, аби сподобатися Трампу. А президенту США може імпонувати тільки те, щоб Путін дотримувався режиму припинення вогню.

"Тоді в нього буде можливість представити це перед своїми громадянами як перемогу в період своєї другої президентської каденції. Путін теж буде показувати, що він миротворець, готуватиме російський народ до перемоги в цій війні", – зауважив Желіховський.

Які є ризики під час першого та другого етапів переговорів?

Очільник Кремля, за переконанням кандидата політичних наук, у наступній фазі переговорного процесу наполягатиме на виконанні Україною низки вимог, які буде висувати.

"Не хотілося, щоб це обернулося для України катастрофою, щоб не здійснювали на неї тиск, хоча не виключаю, що таке може бути, бо для Трампа важливо, аби запрацював режим довготривалого припинення вогню і щоб мирну угоду можна було підписати до настання 100 днів його перебування в Овальному кабінеті", – пояснив Желіховський.

Наразі існує багато ризиків, тому, як наголосив експерт-міжнародник, українській дипломатії та політикуму потрібно відстоювати національні інтереси України, не допустити, щоб її можна було поділити чи нав'язати невигідний їй нейтралітет, умови того, якими мають бути ЗСУ.

Є ризик і під час 30-денного перемир'я. Він, як пояснив Желіховський, полягає у тому, що США можуть припинити надавати Україні військову допомогу, на чому наполягає Кремль. Найбільша небезпека цієї ситуації в тому, що це може перейти в довготривале рішення з боку Білого дому.

Ризики можуть виникнути й щодо гарантій безпеки. Адже поки що ніхто однозначно не може сказати, якими вони будуть: чи буде розміщений миротворчий контингент на лінії розмежування чи ні. Москва сьогодні виступає проти цього. Однак вже орієнтовно 30 країн зацікавлені долучитись в "коаліцію охочих".