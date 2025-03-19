Трампа навмисно заганяли у пастку: що він міг просити в Путіна

18 березня Дональд Трамп провів телефонну розмову із Владіміром Путіним. Однак, не все пройшло так, як сподівався президент США.

Виною цьому низька дипломатична підготовка Трампа, незнання деталей російсько-українських стосунків. Таку думку 24 Каналу висловив Юрій Романюк – голова громадської організації "Україна в НАТО", а також припустив, що Трамп міг попросити в Путіна.

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Трамп поступається Путіну

Романюк підкреслив, що Трамп дуже недбало поставився до підготовки перед переговорами з Путіним, знав мало деталей, ця легковажність в дипломатії була властива йому завжди.

"Трамп завалив цей перемовний трек, нічого не досяг, окрім, можливо, свистка хокейного матчу, який нібито чекали вболівальники", – зіронізував Романюк.

До того ж Трамп не зміг виконати навіть програму мінімум, а саме – обмін усіх на усіх. Адже обмін 175 на 175 готувався уже давно у двосторонніх контактах Росії та України.

Путін добився свого, хоча б тому, що нав'язує Трампу і Україні довготривалий процедурний процес, як підійти до мирних переговорів, до 30-денного припинення війни,

– підкреслив аналітик.

Що просив Трамп

Мало того, що Трамп підійшов до переговорів на очевидно слабших позиціях, він ще дещо просив у Путіна. А саме припинити постачання ракетного озброєння хуситами в Ємені, щоб ті не обстрілювали американські та британські військові кораблі і танкери. Адже зараз 70% торгового трафіку іде не через Суецький канал, а обминає всю Африку, збільшуючи шлях на тисячі кілометрів.

Натомість Путін навмисно постачає зброю і платить хуситам, аби вони полювали на американські та британські кораблі, аби посилити свої перемовні позиції.

А це тиск. Путін міг відповісти: "Безумовно, ми з тобою друзі, але припини постачати Україні озброєння, техніку, розвідувальну інформацію, а я обіцяю не надавати зброю хуситам або переконати їх не обстрілювати ваші кораблі". Путін загнав Трампа в цей капкан,

– пояснив Романюк.

Трамп не зміг проводити ці переговори з позиції сили, наприклад, пригрозити переведенням військ США ближче до російських кордонів, передачею Україні ATACMS та Himars, більше розвідувальної інформації. І тоді б у Путіна було два виходи: або сісти за стіл перемовин, або Трамп діяв би з позиції сили.