"Телефонує дружина, а його немає": розповідь очевидця обстрілу Харкова, який дивом вцілів

Останніми днями у Харкові почастішали безжальні ракетні атаки, від яких масово гинуть і мають поранення мирні люди. Під час потужних обстрілів харків'янам вдавалося дивом вберегтися, проте пощастило не всім.

Про це 24 каналу розповіла Анна Черненко – кореспондентка з Харкова. Очевидці масштабних ракетних ударів поділились із нею історіями, свідками яких вони стали.

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Були хлопці з пробитими руками й ногами у крові, – очевидець

Російські нелюди вкотре цинічно гатили по Харкову. Від ворожого вогню постраждали Шевченківський та Київський райони міста, а також район Павлового Поля. Саме у житловому масиві Павлового Поля харківській журналістці й трапився очевидець обстрілу, який ховався від вибухів у метро.

Розповіли, що хлопець заходив у метро. Від вибуху лежить. Телефон гуде, телефонує дружина, а його вже немає,

– зазначив харків'янин.

Анна Черненко своєю чергою додала, що чоловік справді дивом вцілів під час обстрілу на Павловому Полі. "Він перечікував у метрополітені й відчув на собі весь той страх, якого набулися вчора (26 травня – 24 канал) містяни", – підкреслила вона.

Очевидець також бачив і чимало людей, які постраждали від російських атак по Харкову. "Серце колотиться Вибух. Крики. Забігає хлопець, рука пробита. Ще одного занесли з ногою, де кров ллється", – пригадав моторошні деталі він.

Чи варто зараз повертатись у Харків

Російські загарбники продовжують нещадно гатити по Харкову та області. Вони обстрілюють мирне місто та населені пункти в області зі "Смерчів", "Градів" та артилерії.

Харків'янин, який потрапив під обстріл, також розповів, що його дружина якраз таки повернулась із Кам'янського додому – у Харків, бо "нібито притихло". Кореспондентка з Харкова відповіла, чи варто таки зараз повертатись у місто.

"Він (очевидець – 24 канал) відповідає багатьом на запитання: "Чи варто й безпечно повертатися в Харків?" Дуже багато людей про це запитують. Мої знайомі. Люди в соцмережах обмінюються наскільки тихо, наскільки безпечно повертатися. Усе ж таки небезпечно. Тим паче з дітьми", – констатувала Анна Черненко.

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Журналістка додала, що у жителів Харкова є змога залишатися в більш безпечних місцях чи іншій країні, то все ж таки варто скористатись цим шансом. Вона пояснила, що це лише її порада, а "люди мають вирішувати самі".

Удари по Харкову 26 травня: що відомо

Харківщина вже кілька днів поспіль потерпає від постійних обстрілів росіян. Через Росію за кілька останніх діб загинули й були поранені багато цивільних.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів загинули 9 людей, серед них і 5-місячна дитина. Вибухова хвиля від удару була настільки сильною, що тіло дитини знайшли на даху під'їзду.

Ще 19 людей зазнали поранень, сказав військовий керівник регіону. Через масштабні атаки мер Харкова Ігор Терехов навіть записував відеозвернення, у якому казав, що сьогодні у місті голосно та небезпечно, а тому просить залишатись в укриттях.

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