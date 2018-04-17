Telegram повноцінно працює в Росії – користувачі масово обійшли блокування

16 квітня суд дозволив Роскомнадзору заблокувати Telegram в Росії. При цьому Творець месенджера Павло Дуров заявив, що його сервіс почне використовувати вбудовані механізми для обходу блокування.

Як пише російське видання akket.com, вже через 4-5 годин після початку блокування, весь сервіс продовжив роботу без будь-яких обмежень на території Росії.

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Сервіс працює без використання проксі і VPN, тому користуватися ним як і раніше можуть усі росіяни.

Журналісти протестували роботу месенджера і переконують, що повідомлення відправляються без проблем, голосові дзвінки теж працюють.

Єдине, що перестало працювати – веб-версія сайту Telegram.

Росіяни обійшли блокування Telegram

Нагадаємо, 16 квітня Роскомнадзор направив операторам зв'язку інформацію про початок обмеження доступу до месенджера Telegram. Раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.