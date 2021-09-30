Телеканал "Дом" отримав попередження через "неукраїнський" Крим

Телеканал "Дом" отримав попередження через показ заставки, на якій тимчасово окупований Крим позначений як частина Росії. Мовиться про програму "Русский дневник".

Перевірку каналу ініціювали Служба безпеки України та народні депутати. Член Нацради Максим Онопрієнко зауважив, що в ефірі було порушення. Окрім того, канал не усунув його під час повтору.

Зауважте Україна в ООН попередила про ризики через ядерну зброю в Криму

Пресслужба "Дому" повідомила: порушення сталося через службову недбалість. Мовиться про монтажно-технічну помилку.

За результатами перевірки Нацрада оголосила каналу попередження, а також нагадала представникам каналу про можливості скасування цієї санкції.

Телеканал К1 перевірять