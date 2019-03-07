Телепортація Геращенко: як перебуваючи в Одесі, голосувати на засіданні у Києві

Поки перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко перебувала у складі делегації в Одесі, то її картка у Києві проголосувала п'ять разів на ранковому засіданні парламенту.

З даних письмової реєстрації нардепів випливає, що від імені Геращенко хтось ще й поставив підпис про її присутність. Про це повідомив на своєму сайті громадський рух ЧЕСНО.

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Ірина Геращенко відвідала Одесу в складі делегації на чолі з президентом Петром Порошенком, де відбулася зустріч з американськими та європейськими дипломатами на борту есмінця ВМС США "Дональда Кука".

У Верховній Раді того дня відбулося ранкове та вечірнє пленарне засідання. Згідно з відеозаписами телеканалу "Рада", то видно, що на ранковому засіданні Геращенко не була присутня, а з'явилася на вечірньому. Проте з даних електронної реєстрації, картка Геращенко була зареєстрована на обох засіданнях.



Реєстрація Геращенко

Активісти громадського руху стверджують, що картка Геращенко брала участь в п’яти з 15 голосувань на ранковому засіданні, де усі рази були – "за".

Геращенко голосувала за проект закону щодо схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України 2019 року для участі в багатонаціональних навчаннях (№10067),

– повідомили в ЧЕСНО.



Голосування Геращенко

Також у русі зазначили, що зверталися до першого віце-спікера Верховної Ради по коментар щодо цієї ситуації.

На телефонні дзвінки, повідомлення у Facebook та Viber Геращенко не відповіла. Згодом у SMS помічник нардепки повідомив, що вона перебуває у відрядженні, та попросив надіслати запитання на електронну адресу. Відповіді від Геращенко наразі немає, – написали в ЧЕСНО.



Дані з письмової реєстрації Геращенко

Водночас за ст. 84 Конституції України народні депутати на засіданнях Верховної Ради мають голосувати особисто.